Його артистка виставила в інстаграм-сторіс. Щоправда, зірка ніяк не коментувала відео.
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У ролику Ніна Матвієнко в синій сукні разом з донькою разом співають "О, милий мій".
А ти скажи такий отвіт, який чудовий білий світ. Весна іде, тепло несе, цвітуть сади, радіє все. Весна іде, любов несе, цвітуть сади, радіє все,
– йдеться в композиції.
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Що відомо про смерть Ніни Матвієнко
- Відома українська співачка Ніна Матвієнко померла у віці 75 років 8 жовтня 2023 року, всього за два дні до свого 76-річчя.
- Сім'я артистки спочатку вирішила не розголошувати подробиці її смерті, але згодом стало відомо, що вона хворіла на рак.
- Поховали Матвієнко на Звіринецькому кладовищі в Києві.