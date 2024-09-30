Його артистка виставила в інстаграм-сторіс. Щоправда, зірка ніяк не коментувала відео.

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У ролику Ніна Матвієнко в синій сукні разом з донькою разом співають "О, милий мій".

А ти скажи такий отвіт, який чудовий білий світ. Весна іде, тепло несе, цвітуть сади, радіє все. Весна іде, любов несе, цвітуть сади, радіє все,

– йдеться в композиції.

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