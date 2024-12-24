Гурт TVORCHI долучився до спецпроєкту 24 Каналу "До зустрічі на Різдво": учасники розповіли, яким було їхнє найкраще свято. Історії Андрія та Джеффрі читайте у матеріалі.

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Історія найкращого Різдва Джеффрі

Джеффрі Кенні поділився, що його найкраще Різдво було в 11-12 років. Тоді співак навчався в середній школі й святкував його з друзями та сусідами вдома.

Це був незабутній момент дитинства, коли ми всі були разом – я, батьки, друзі та навіть сусіди китайці, що жили поруч,

– зізнався Джеффрі.

У компанії навіть була своя маленька рутина: спершу всі плавали у басейні у дворі будинку, а потім збиралися за великим столом. Мама та сестра Джеффрі готували традиційні різдвяні страви: рис "jollof", салат із капусти, смажений подорожник і багато м’яса та риби. Варто зазначити, що співак родом з Нігерії.

Після святкового обіду ми виходили кататися на велосипедах і запускали феєрверки. Потім, стомлені, ми знову стрибали в басейн і так продовжували, доки повністю не вимотувалися. Це було Різдво, наповнене радістю, спілкуванням і дитячою безтурботністю, яке я пам’ятатиму завжди,

– поділився учасник гурту TVORCHI.

Джеффрі з TVORCHI / Фото з інстаграму гурту

Історія найкращого Різдва Андрія

Андрій Гуцуляк зізнався, що не може виділити одне найкраще Різдво. Однак каже, що святкування, які відбувалися у період, коли він навчався в коледжі, залишили теплі спогади. Тоді музикант приїжджав у село до бабусі.

Тоді ми всією родиною збиралися за столом, куштували традиційні страви, серед яких обов’язково була кутя. Запалювали свічку, спілкувалися й просто насолоджувалися затишною атмосферою. Це були дуже теплі, кайфові моменти, які я завжди згадую з усмішкою,

– розповів Андрій.

За словами Гуцуляка, сім'я збиралася на Різдво за одним столом: він, бабуся, дідусь і брат. Хлопець допомагав бабусі готувати різні страви. Андрій родом з села Вільховець Тернопільської області, де були цікаві традиції.

Там була традиція ходити колядувати цілими групами, переодягатися в різних персонажів. Це завжди виглядало дуже атмосферно й цікаво. Я вважаю, що ці традиції надзвичайно важливі, і їх варто берегти та передавати далі. Вони створюють чудові спогади й відчуття єднання,

– висловився учасник гурту TVORCHI.

Андрій з TVORCHI / Фото з інстаграму гурту

Світле свято Різдва Христового вже зовсім скоро. Наша редакція бажає всім смачної куті та хорошого святкування!