У музиці часто знаходимо моральну підтримку й мотивацію у ті моменти, коли опускаються руки. Українські артисти продовжують творити навіть в умовах війни, розвиваючи нашу автентичну культуру й поширюючи її серед іноземців. З нагоди Дня захисників і захисниць України Show 24 розповість про пісні, які підіймають бойовий дух військових.

Не пропустіть Від гумористів, співаків і ведучих до військових: розповідаємо про зірок, які взяли до рук зброю

Jerry Heil – "Козацькому роду"

Співачка змогла передати велич свого народу за допомогою оркестрового звучання. Для артистки було важливим зробити цю пісню саундтреком сьогодення українців. Jerry Heil заспівала про славетних козаків і навіть згадала ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якого назвала "пеклом раші". Такий трек неабияк сподобався нашим захисникам, які публікували під нього різноманітні відео в мережі.

Jerry Heil – "Козацькому роду": дивіться відео онлайн

Гурт "Антитіла" – "Фортеця Бахмут"

Гурт, який протягом шести місяців був на передовій, присвятив пісню подвигам й незламності українських військових. Учасники гурту "Антитіла" хотіли створити таку композицію, яка б заряджала енергією та мотивувала боротися задля перемоги України у війні. Кожен рядок пісні сповнений бажанням посилити бойовий дух захисників, які мужньо боронять нашу державу, та змотивувати українців швидко приймати важливі рішення в складні для країни часи.

"Антитіла" – "Фортеця Бахмут": дивіться відео онлайн

YARMAK – "Моя країна"

Репер, який добровільно вступив до лав ЗСУ у перші дні вторгнення, переклав свій хіт "22" українською мовою. Музикант змінив текст і підлаштував його під реалії повномасштабної війни. Пісня розповідає про силу й незламність України, яка за останні десять років пережила багато страшних подій. Трек закликає ніколи не ставати на коліна перед ворогом, не давати себе ображати й завжди прагнути до незалежності.

YARMAK – "Моя країна": дивіться відео онлайн

Андрій Хливнюк – "Ой у лузі червона калина"

У лютому 2022 року народна пісня, яку співали в підрозділах УПА, отримала нову хвилю популярності. Сталось це завдяки лідеру гурту "Бумбокс" Андрію Хливнюку, який опублікував відео, де акапельно виконав перший куплет композиції на Софійській площі.

Люди у різних куточках світу все частіше виконують цю пісню, щоб продемонструвати солідарність і підтримку Україні. Трек переспівували закордонні зірки, виконували діти та навіть військові у своїх підрозділах. "Ой у лузі червона калина" стала символом невпинної боротьби українців, які роблять все можливе, щоб здобути омріяну перемогу.

Андрій Хливнюк – "Ой у лузі червона калина": дивіться відео онлайн

Kalush Orchestra – Stefania

Попри те, що пісня спершу присвячувалася мамі соліста гурту, з початком повномасштабного вторгнення трек набув нового сенсу. Стефанія стала не тільки уособленням українських жінок, які в умовах війни залишаються сильними та незламними, захищаючи рідну країну, її дітей та майбутнє, а й Батьківщини, за свободу якої борються ЗСУ.

У 2022 році ця композиція принесла Україні перемогу на пісенному конкурсі Євробачення, підсилила інтерес іноземців до війни та вивчення нашої автентичної культури. Поки ворог намагається знищити український народ, музиканти вкотре наголошують, що нація завжди боротиметься за власну свободу.

Kalush Orchestra – Stefania: дивіться відео онлайн

Артем Пивоваров – "Маніфест"

В основу пісні лягли особливі якості українців, які об'єднують цілу націю. Сміливість, гідність, патріотизм, рішучість – те, що відрізняє громадян нашої країни серед інших. Артист поєднав драйвовий ритм пісні та патріотичний текст, які разом надихають Збройні Сили України завзято продовжувати запеклу боротьбу за свободу нації, що вже закладена в ДНК кожного з нас.

Артем Пивоваров – "Маніфест": дивіться відео онлайн

Олександр Пономарьов – "Україна переможе"

Текст однієї з найпатріотичніших пісень війни буквально наснився артистові. Співак назвав композицію бойовим маршем, до запису якого залучив українських зірок: Михайла Хому (Дзідзьо), Тараса Тополю з гурту "Антитіла", Євгена Кошового, Юрія Ткача та Петра Чорного. За словами виконавця, йому неодноразово телефонували військові та розповідали, що йдуть у бій, наспівуючи цю пісню. Так, Пономарьов зміг досягти бажаного й створити композицію, яка заряджає бійців на серйозну боротьбу з ворогом.

Олександр Пономарьов – "Україна переможе": дивіться відео онлайн

Макс Барських – "Буде весна"

Пісня, що написана в перший тиждень війни, присвячується усім захисникам України, які щодня відстоюють свободу рідної держави. У композиції оспівується сила і волелюбність нашої нації, яка продовжує жити завдяки бійцям ЗСУ. Для артиста було важливим допомогти своєю творчістю військовим, які потребують підтримки громадян рідної країни. Тому рядки треку сповнені незламності та віри в перемогу України над ворогом, за яку продовжують боротися наші військові.

Макс Барських – "Буде весна": дивіться відео онлайн