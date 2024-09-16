Слава Дьомін привів у приклад Монатіка, якого хейтили через те, то він пробув перші пів року повномасштабного вторгнення за кордоном, але виїхав також до початку. Розмова з Гевком відбулася у рамках програми "Слава +".

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Віктор Гевко зазначив, що все показував в інстаграмі: як він летів до Америки, як прийшло замовлення. Гуморист каже, що люди бачили в онлайн режимі, що відбувається. Чоловік зізнався, що поїздка не була раптовою.

Це була не перша поїздка, це було вкотре. Мене запросили вести весілля. Я вже там вів весілля, прилітав для таких подій, і тут знову запросили. Я про це говорив у своєму блозі. Тобто той, хто за мною слідкував, точно знав, що я не втік.

– розповів засновник команди VIP-Тернопіль.

Інтерв'ю з Віктором Гевком: дивіться відео онлайн

Віктор Гевко про хейт Монатіка і Потапа

Однак Дьомін зауважив, що Монатік та Потап, наприклад, також не втекли, адже поїхали за кордон до початку повномасштабного вторгнення. Однак, попри це, вони стикнулися з хейтом.

По-перше, я не такий медійний. По-друге, я завжди був на зв'язку. Це було важко. Прилітало все одно, але я одразу виходив в сторіс. Казав: "От, я тут зараз. Почалася війна. Ми думаємо, що робити",

– зізнався гуморист.

Віктор Гевко поділився, що проводив благодійний вечір, де збирав кошти на допомогу. Гуморист зауважив, що не залишив дружину та дитину у США, адже у Тернополі було відносно спокійно. Чоловік також розповів, що ніколи не думав постійно жити в іншій країні, лише тимчасово.