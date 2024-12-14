Український військовий зробив пропозицію руки та серця своїй коханій. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Юрія Горбунова.

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Це все відбулося під час концерту у Черкасах.

Дмитро, військовий зі 118 бригади ТРО, запропонував руку і серце коханій Марії! Просто на концерті. Це дуже романтично і сміливо. Марія відповіла "Так",

– зазначив Юрій Горбунов.

Він поділився цією романтичною історією в соціальних мережах, опублікувавши відео, на якому закохана пара танцює на сцені, коли Олександр Пономарьов виконував композицію "А ти просто кохай".

Зауважимо, раніше один із захисників також освідчився коханій на концерті в Артема Пивоварова.