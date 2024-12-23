Ксюша Манекен показала в інстаграмі уривок нещодавнього інтерв'ю Володимира Дантеса, де він критикує батьків, які досі спілкуються з дітьми російською мовою. Про це пише 24 Канал з посиланням на її сторінку.

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Манекен заявила, що з початком повномасштабної війни деякі люди нібито захворіли на комплекс бога й вказують, як кому жити.

Цією хворобою захворіли і звичайні люди, що тепер ходять по коментарях і вчать інших, що і як їм робити, а особливо ця хвороба торкнулася публічних людей, які обійшли вже всі подкасти, і всім на світі розповіли, як всі неправильно живуть. Сподіваюся, це лікується і всі скоро будуть здорові,

– написала блогерка.



Манекен про позицію Дантеса / Фото з інстаграм-сторіз

Як відповів Дантес

Музикант не став мовчати та відповів блогерці. Він з іронією висловився щодо її нагороди від ГУР та дорікнув за роботу в ескорті. Щодо позиції Дантес зауважив, що справді спілкувався російською раніше, але людина може змінювати позицію протягом життя.

"Щось змінила природа, щось змінив сам. Я український єврей. Ці дві нації намагаються знищити протягом майже всього їхнього існування. Ці дві нації міняли мови, були без держави, боролися за виживання. І досі борються. Завжди знайдуться ті, хто хоче, щоб ти вмер. Так і буде. Єдине – вмру я, проживши життя, за яке не соромно і вільною людиною", – прокоментував Дантес.



Відповідь Володимира / Фото з інстаграм-сторіз



Відповідь Володимира / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, Ксюша Манекен нерідко підіймає тему мовного питання та стає на захист російської. Минулого місяця вона різко висловилась про "мовні інспекції" в Івано-Франківську. Блогерка заявила, що у публічному просторі все має бути українською, однак в особистому житті кожен має право на вибір.