Однак гідне місце серед інших композицій посідає і "Пісня буде поміж нас". Її легкість не просто зачаровує, а спонукає поїхати в гори, щоб насолодитись красою української землі. Такої ж думки й користувачі в тіктоці, які не тільки знімають естетичні відео, а й лишають місце почуттю гумору, пише Show 24.

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Володимир Івасюк створив таку пісню, яка житиме століттями, якщо не тисячоліттями. Унікальність голосу, краса музики та сенс тексту здатні перенести тебе туди, де "зійдуть сніги із гір потоками".

У тіктоці сучасні користувачі не тільки не забувають про красу української пісні, а й активно її популяризують. До прикладу, хтось публікує відео із гірськими краєвидами, зазначаючи, що це саме те, чого потребує душа.

Хтось мріє про те, щоб кохана людина освідчилась на вершині гори.

А у когось викликає подив, як люди можуть вибиратись на гору 10 кілометрів, замість того, щоб просто полежати на дивані.

Дехто навіть ділиться рецептами смачних страв, які можна приготувати до столу.

А харків'яни поділились кадрами, як їм доводилось пекти паски на Великдень під російський обстріл.

Попри те, що тематика роликів різна і кожен із користувачів закладав свій сенс, пісня Івасюка стала тією ниточкою, яка об'єднала чимало людей.

Що відомо про композицію "Пісня буде поміж нас"

З 1970 року Івасюк почав активно працювати над згаданою піснею Але тільки за рік часу йому вдалось презентувати готову роботу. Композицію він присвятив поетесі та письменниці Галині Тарасюк.

Володимир Івасюк – "Пісня буде поміж нас": слухати онлайн

Окрім Володимира Івасюка, композицію виконували Назарій Яремчук, Квітка Цісик, Василь Зінкевич, Тарас Чубай та інші. Сьогодні існує безліч інтерпретацій, але оригінал залишається найулюбленішою версією українців.