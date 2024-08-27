Уже тривалий час у тіктоці користувачі публікують відео з відпочинку, використовуючи красиві кадри природи. Головна умова – використати пісню "Катерина", яку виконує ВІА "Арніка". Що потрібно зробити аби відео потрапило в тренди, дізнавайтесь у матеріалі Show 24.

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Романтизація природи ніколи не буде зайвою. Ви можете втілити найкреативніші ідеї та стати справжньою зіркою тіктоку. Пропонуємо перелік підказок, які допоможуть відео потрапити в тренди:

зосередьте увагу на естетиці. Доведеться попрацювати над гарними кадрами, щоб користувачі не змогли відвести погляду;

можете використати тематику гір, полів, садів, квітів, водойм, сонця тощо;

також можете стати головним героєм чи героїнею відео. Одягніть гарну сукню чи складіть образ, який відповідатиме головній тематиці. Найбільший акцент слід роботи на емоціях щастя та радості;

коли відзняті всі елементи, приділіть увагу монтуванню відео. Головна увага повинна бути на плавних переходах між кадрами;

коли ролик готовий, то можете додати лаконічний підпис, який вам до душі, або використайте рядки з пісні;

і на останок – додайте композицію ВІА "Арніка" – "Катерина" та станьте справжньою зіркою тренду.

Рекомендуємо переглянути декілька відео, як інші користувачі вже встигли реалізувати задуми.

Що відомо про пісню

Вперше "Катерина" прозвучала у 1975 році, а виконав її львівський вокально-інструментальний ансамбль "Арніка", який був шалено популярний у 1970-80-х роках. Завдяки Володимиру Івасюку музиканти почали співпрацювати з композитором Олексієм Екіманяном. Чоловік автор декількох хітів: "Сонячний дощ", "Катерина", "Довга дорога" та інші. До слова, слова пісні "Катерина" поклали на вірші Костянтина Морозова.

ВІА "Арніка" – "Катерина": слухайте онлайн

Тисячі українців сьогодні наспівують рядки зі знаменитої пісні. Тому не втрачайте останніх миттєвостей літа та беріться за створення прекрасного та неповторного тренду.