Йдеться про сингл Mon Soleil, який виконала одна з акторок серіалу. Попри те, що трек вийшов ще у другому сезоні, його актуальність не втрачає своєї позиції. Що цікавого знімають користувачі у тіктоці, читайте в матеріалі Show 24.

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Якщо ви справжній поціновувач цієї історії, то точно знаєте про що йде мова. А для новеньких зазначимо, що культова стрічка може стати для вас початком закоханості у Париж. Отож, пісню Mon Soleil виконує Ешлі Парк, яка зіграла в серіалі роль Мінді Чен. Трек одразу здобув популярність, тому не дивно, що сьогодні він знову у трендах.

"Емілі в Парижі" – історія про дівчину, яка отримує пропозицію поїхати до Парижа замість своєї начальниці. Перед дівчиною постає нове життя, де вона повинна знайти нових друзів, проявити себе в професійному колі, познайомитись із місцевою культурою та, цілком ймовірно, знайти справжнє кохання.

Додамо, що немає якогось загального правила, яке відео знімати під згаданий сингл, тому креативності відкриті всі дороги.

До прикладу, дівчата на цьому відео використали дотичні образи головної героїні, додали один із головних саундтреків і повторили деякі сцени з серіалу. Відео вже набрали сотні тисяч уподобань.

Хтось захотів передати істинну атмосферу Парижа без рожевих окулярів. Дівчата одягнули розкішні вбрання та пройшлись вулицями французької столиці, показуючи бруд та сміття, які зовсім не відповідають романтичній атмосфері.

Хтось навіть одягає чотирилапих улюбленців під французький стиль і зачаровує своєю оригінальністю.

Що відомо сингл

Пісня була представлена ще два роки тому, а на платформі ютуб зібрала понад 3,5 мільйони переглядів.

"Mon Soleil" Official Lyric Video | Emily in Paris Season 2: слухайте онлайн

У коментарях користувачі пишуть, що Ешлі потрібно частіше співати, бо в неї це дуже добре виходить.

То ж якщо ви фанат "Емілі в Парижі" чи тільки стаєте на стежку знайомства із серіалом, то можете сміло пробувати власні сили у зніманнях відео. Певні, що у вас може вийти набагато краще, ніж в інших тіктокерів.