"Гай, зелений гай" увійшла до альбому "Re: Yaremchuk". Ми вже неодноразово згадували, що завдяки Марії Яремчук пісні отримали другий шанс на повторну популярність. Цього разу співачка запропонувала гурту "ADAM" виконати композицію за своїм баченням і не прогадала. Сьогодні нову версію треку можна назвати справжнім хітом. Як звучить "Гай, зелений гай" у 21 столітті, дізнавайтесь у матеріалі Show 24.

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Пісня "Гай, зелений гай" стала хуліганською

Соліст гурту Михайло Клименко розповів, що дуже радий, що саме йому випала така честь переспівати легендарну композицію. Ще в його дитинстві батьки наспівували її рядки, а хлопчику тоді вона полюбилась завдяки мелодійності та красі.

Розказував мамі за те що буду співати "Гай, зелений гай" в збірці, а мама згадала як вони були на концерті у Назарія Яремчука, каже такий красивий в чорному блискучому костюмі співав він її!,

– поділився Клименко.

Музикант певний, що дуже важливим є те, що в такий непростий час для країни у прокати вийшов фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси", а окрему роль відіграє збірка із новими версіями звучанням легендарних пісень.

Сама Марія Яремчук також поділилась власними враженнями від треку.

Це істинний бенгер + гурт "Адам". "Зелений гай" ще ніколи не був таким розслаблено-хуліганським. Але як колись, в оригінальному звучанні, так і зараз, з вуст Михайла Клименка, ця пісня – хіт,

– написала Марія.

ADAM – Гай, зелений гай: слухати онлайн

Публіка залишилась в захваті від каверу музикантів:

"Одразу навертаються сльози на очі...Такий глибокий і болючий водночас текст. Дякую за його актуалізацію";

"Чудове виконання прекрасної пісні геніального Яремчука";

"Я кааааайфую. Чудова робота!";

"Тепер це моя улюблена пісня в такій інтерпретації".

Як пісню "Гай, зелений гай" написали за добу

Композитор пісні, Олександр Злотник, розповідав, що десь серед ночі Яремчук приїхав у гості до Юрія Рибчинського та чекав, коли той допише текст. О шостій ранку вже були готові ноти та вірші.

Тоді трійко чоловіків перехили чарки із самогоном і не тямились від радості, що в них тепер є спільна пісня. У 1984 році "Гай, зелений гай" звучала десятки разів на день по радіо, але пізніше радянська влада заборонила композицію, назвавши її низькохудожнім твором.

Назарій Яремчук – Гай, зелений гай: дивіться відео онлайн

До проголошення Незалежності України пісня була під забороною. Але Яремчук продовжував виконувати її на своїх концертах аж до самої смерті.

Тож сьогоднішнє завдання сучасних артистів – нагадувати молодому поколінню про класику, яка творила нашу культуру.