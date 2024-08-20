Не секрет, що переспів легендарних пісень відбувся завдяки виходу у світ фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси". А композиції входять до альбому "Re: Yaremchuk", який передує виходу кінострічки. Фронтмен гурту "Друга ріка" зазначає, що пісня звучить майже як їхня класична творчість. Чи вдалось команді перевершити стиль Івасюка та Яремчука, дізнавайтесь у матеріалі Show 24.

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Як сьогодні звучить пісня "Запроси мене у сни"

Валерій Харчишин розповідав, що вони не беруться переробляти пісні, особливо періоду золотих часів, бо вважають це дещо сакральним і таким, що не можна чіпати.

Зазвичай ми не беремося переробляти чужі пісні, ба більше – до золотої культурної спадщини у нас особливе ставлення: вони для нас недоторкані. Головна причина: щоб ти не робив – не зробиш краще, аніж оригінальна версія твору. Решта причин не такі важливі, але все в купі зупиняло наше бажання до переспівів,

– розповів фронтмен гурту.

Раніше "Друга ріка" вже мала спробу переспівати знамениту композицію й визначила для себе, що пісня має звучати як нова. Коли команда завершила роботу, то зрозуміла, що трек вийшов зразка 2005-2010 років. Але найголовнішою проблемою стало те, що не було жодної унікальності.

Коли з проханням звернулась Марія Яремчук, гурт почав усе спочатку. Завдяки одному з продюсерів запису пісня отримала нове дихання та сформувала унікальне звучання. Композиція таки нагадує "Другу ріку", але це не позбавило її природної краси.

"Друга ріка" – Запроси мене у сни: слухайте онлайн

Користувачі залишились задоволені виконанням і залишили чимало схвальних відгуків:

"Почула сьогодні цю пісню вперше.. І послухала вперше оригінал.. Дуже гарно. Справді фірмовий стиль "Другої ріки"";

"Вдихнули нове життя у пісню! Просто насолода. У авто включаю на повний звук!";

"З усіх переспівів цей для мене найкращий!";

"Ви подарували пісні друге життя".

"Запроси мене у сни" у виконанні Назарія Яремчука

Ця пісня написана в далекому 1974 році. Богдан Стельмах написав слова, а Володимир Івасюк – музику. Спершу композицію використали у виставі "Мезозойська історія", а потім її виконала Софія Ротару. Цікавий факт, що композитор відмовився від будь-якого гонорару, зазначивши, що це він зробив для свого друга Богдана.

Згодом вийшло виконання Назарія Яремчука, яке додало пісні нової хвилі популярності.

Назарій Яремчук – Запроси мене у сни: дивіться відео онлайн

У 2006 році Богдан Стельмах видав однойменну книгу про Івасюка з віршами, яку присвятив пам'яті композитора. Крім того, за роки незалежності України чимало сучасних виконавців презентували власну версію пісні, але публіка віддає належне все ж оригіналу.