Володимир розповів, що тоді директор театру зібрав чоловіків та сказав, що потрібно оформити документи у ТЦК. За три дні актор пройшов лікарську комісію. Порадили, аби він підтвердив свої діагнози у наукових інститутах, але через зайнятість чоловік цього не зробив, йдеться в інтерв'ю OBOZ.UA.

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Володимир Ніколаєнко каже, що йому вручили повістку та дали відстрочку на три дні, аби попрощатися з ріднею. Потім актора відправили до Чернігова. Всіх новоприбульців вишикували у лісі, куди приїхали хлопці з частини.

Запитують: "Скільки років?" Хтось відповідає: "40". Кажуть: відходьте вліво. Мене запитують, відповідаю: "54". Махають рукою – вправо. І зі мною там опинилися ще кілька товаришів мого віку. Нас повернули назад до Києва. У ТЦК сказали: "Ну, не взяли вас до цієї частини, значить, підете в іншу. Ось вам ще одна повістка". Але і там мене не взяли. Ці каруселі тривали місяць, морально було важко,

– розповів Ніколаєнко.

Володимир Ніколаєнко / Фото Театр Франка

Володимир зізнався, що у той час його дружині було дуже складно. Річ у тім, тоді вже служив їхній син. Так, жінка хвилювалася за обидвох чоловіків.

Казала мені: "Від переживань підкошуються ноги". Однак у мене не було думок, що треба відлиняти чи щось таке. Але згодом мене повернули в театр, зараз маю бронь,

– поділився український актор.

Нагадаємо, про те, що Володимира Ніколаєнка призвали до ЗСУ повідомив його колега Богдан Бенюк.