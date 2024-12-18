Володимир Зеленський допускає, що може повернутися у шоубізнес та сферу гумору. Про це він заговорив в інтерв'ю журналістам видання Le Parisien, передає 24 Канал.

До слова У нас немає сил, – Зеленський про перспективи повернення Донбасу та Криму

Складно відповісти, чесно, не знаю. Я думаю, що це залежить загалом від того, яка людина всередині, і я не знаю, бо ця війна впливає на всіх нас. Якщо я не втрачу того, що було всередині, то хто його знає, – може бути,

– поділився президент.

Плани Зеленського на майбутнє

Володимир Зеленський також розповів, що після закінчення війни планує займатися звичним цивільним життям. Найперше він згадав про сім'ю – очільник країни хотів би проводити з ними час не за розмовами телефоном, а за живим спілкуванням.

"У мене дуже багато планів. Те, що люди роблять щоденно, коли в них немає війни, ось всім цим ми будемо займатися. Діти, сім'я, батьки. Не телефоном, а посидіти поговорити. З сином пограти в футбол, з донькою поговорити про університет, з дружиною поїхати у відрядження", – поділився Зеленський.

Президент додав, що дуже хотів би сходити з сім'єю в кінотеатр. Та з усмішкою зауважив, що "такий втомлений, що міг би там заснути".