Наші знаменитості не виняток, адже їхнє дитинство проходило у тому ж стилі. Пропонуємо подивитись на архівні фото співаків, телеведучих та спортсменів й пригадати, як улюбленці публіки святкували новорічні ранки, пише Show 24.

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Як українські зірки виглядали в дитинстві на новорічних ранках

Катерина Осадча

Популярна телеведуча не випадково одягнула сукню помаранчевого кольору, адже вона була в образі лисички.

Катерина Осадча на новорічному ранку / Фото з особистого архіву телеведучої

Тіна Кароль

Українська співачка поділилась архівною світлиною з дитинства. На новорічному ранку вона була в образі сніжинки. Сукню додатково прикрасили сірим святковим дощиком, а зачіску доповнили великим білим бантом.

Тіна Кароль на новорічному ранку / Фото з особистого архіву співачки

Лілія Подкопаєва

Гімнастка опублікувала фото, на якому вона зовсім маленька позує з дещо незадоволеним виразом обличчя. Подкопаєва була в образі сніжинки, який доповнювали банти та корона на голові.

Лілія Подкопаєва на новорічному ранку / Фото з інстаграму спортсменки

Світлана Тарабарова

У співачки в дитинстві був доволі оригінальний костюм – образ ялинки. На світлині добре видно, що артистка дуже щаслива.

Світлана Тарабарова на новорічному ранку / Фото з інстаграму співачки

Володимир Остапчук

Шоумен, який нещодавно втретє став батьком, на своєму новорічному ранку був у ролі біленького зайчика. Завдяки великим вушкам і яскравому святковому дощику, новорічний образ був по-справжньому чарівним.

Володимир Остапчук на новорічному ранку / Фото пресслужби "1+1"

Лілія Ребрик

Одного разу телеведуча розповідала, що роль снігуроньки переслідувала її з дитячого садочка. Вона була в цьому образі в школі, інституті та навіть театрі.

Лілія Ребрик на новорічному ранку / Фото з інстаграму телеведучої

Дмитро Комаров

Популярний мандрівник і телеведучий на своєму новорічному ранку не вирізнявся особливим образом, адже обрав простий синій костюм із червоними вставками і яскраві черевики. На фото Дмитро усміхається, а у руках тримає новорічний подарунок.

Дмитро Комаров на новорічному ранку / Фото пресслужби "1+1"

Джамала

На новорічні ранки вбрання співачці переважно обирала мама. Одного разу Джамала була в образі милої білочки.

Джамала на новорічному ранку / Фото з інстаграму співачки

MELOVIN

Співак на новорічному ранку був у костюмі синього кольору темного відтінку. Образ доповнили яскравим дощиком та короною на голові.

MELOVIN на новорічному ранку / Фото пресслужби артиста

Alyona Alyona

Українська виконавиця продемонструвала образ лисички, який вона обрала на новорічний ранок. Сукню обшили святковим дощиком, а на голові зав'язали об'ємні бантики.

Alyona Alyona на новорічному ранку / Фото з особистого архіву зірки

Наші артисти з самого дитинства були справжніми зірками новорічних ранків. Й хоч сьогодні вони виросли з образів казкових героїв, однак на сцені та на екранах продовжують виблискувати вишуканим стилем тільки вже в інших тонах.