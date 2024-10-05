Тепер Show24 зібрав добірку музичних новинок. Кожен слухач знайде щось на свій смак.

Цікаво Переможці Євробачення-2024 випустили новий кліп: у яскравому відео засвітилась Jerry Heil

Макс Барських

Макс Барських випустив сингл "Я вже не ти".

Цей трек про реалії у стосунках, про почуття вдячності за прожиті моменти, але водночас про необхідність йти далі й бути відкритим до нового,

– прокоментував реліз співак.

MAX BARSKIH – "Я вже не ти": дивіться відео онлайн

Артем Пивоваров та KOLA

Артем Пивоваров та KOLA в рамках проєкту "Твої вірші, мої ноти" представили оновлену версію класики – "Ніч яка місячна" за віршем Михайла Старицького. Виконавці додали власне бачення та нову мелодію до відомого твору.

Артем Пивоваров х KOLA – "Ніч яка місячна": дивіться відео онлайн

Святослав Вакарчук та YAKTAK

Святослав Вакарчук та YAKTAK випустили новий трек під назвою "На нічному небі", поєднавши пісні "Уночі" та "На небі". Трек ілюструє єднальну силу музики, резонуючи зі слухачами різних вікових груп.

YAKTAK & Святослав Вакарчук – "На нічному небі": дивіться відео онлайн

TVORCHI та Pozdniakov

TVORCHI випустив студійну версію свого нового треку "Каланхое" за участю молодого артиста Pozdniakov.

Наше суспільство має досить стереотипну думку про те, що лише дівчата можуть кидати хлопців і розривати стосунки, але і дівчатам розбивають серця. Героїня пісні дуже хоче бути з хлопцем, він залишається, але обоє розуміють, що завтра він поїде назавжди,

– розповів Pozdniakov.

TVORCHI, Pozdniakov – "Каланхое": дивіться відео онлайн

ALEKSEEV

ALEKSEEV випустив новий сингл "Наодинці танці". Пісня містить потужний меседж, спрямований до молодих жінок, заохочуючи їх зберігати доброту та емпатію навіть у складних обставинах.

ALEKSEEV – "Наодинці танці": дивіться відео онлайн

"Мертвий Півень" та Сергій Жадан

Гурт "Мертвий Півень" разом з Сергієм Жаданом презентували кліп на один з найвідоміших віршів поета – "Жінка з чорним, як земля, волоссям". Це музичне прочитання канонічного твору зі збірки "Вогнепальні й ножові".

"Мертвий Півень" та Сергій Жадан – "Жінка з чорним, як земля, волоссям": дивіться відео онлайн

Balsam

Balsam представив емоційний трек "Не плач", який досліджує тему кохання на відстані та життєво важливу підтримку, яку надають близькі люди у складні часи. Пісня слугує пронизливим нагадуванням про важливість тих, хто стоїть поруч з нами у найскладніші моменти життя.

Balsam – "Не плач": дивіться відео онлайн

TEREN & BORA

TEREN & BORA презентували пісню "Не треба світла", де вічна тема кохання розкривається через призму прозорого, щемливого відчуття, яке, наче теплий світ, легко палає під час відносин людей.

"Не треба світла" – сингл про щемливе кохання. Історія, коли світлі почуття є рушійною силою та буквальним світлом для кожного у цих стосунках. Справжня любов – це рупор, якому потрібна потужність не електрики, а сердець,

– поділився BORA.

TEREN & BORA – "Не треба світла": дивіться відео онлайн

Павло Табаков

Новий трек співак випустив ще напередодні Дня Захисників та Захисниць України. Пісня "Та, що біжить по лезу" присвячена українським жінкам-воїнам.

Tabakov – "Та, що біжить по лезу": дивіться відео онлайн

Сергій Лазановський

Сергій Лазановський випустив новий провокаційний сингл під назвою "Залежність", який заглиблюється у складнощі токсичних стосунків.

Пісня дуже вайбова. Кожний із нас у цьому житті був емоційно залежним від когось. І обирав для себе жити в цьому стані, чи йти далі. Проте дозволю собі пораду: якщо вам ця залежність доставляє дискомфорт – не бійтеся її позбутися. І нехай єдина "Залежність", яка у вас буде – це моя пісня на повторі,

– наголосив виконавець.

Сергій Лазановський – "Залежність": дивіться відео онлайн

Victoria Niro

Victoria Niro потішила слухачів веселою композицією "Біжу і падаю" про кумедні ситуації на побаченнях. Легкий трек покликаний підняти настрій кожному слухачеві.

Victoria Niro – "Біжу і падаю": дивіться відео онлайн

Ще одна лірична прем'єра – "Подорожник" від Vitaliia та гурту "Дно". Ця композиція народилася зі збірки віршів Vitaliia та отримала музичне оформлення завдяки гурту "Дно" й віолончелістці Caronlil.

У дитинстві здавалось, що всі рани може вилікувати подорожник, зірваний біля дороги свого подвір’я, або мамине алое. Я виросла, але метафори залишились – дуже важливо зараз мати у своєму житті людину-подорожник чи людину-алое, яка залікує усе, що сильно болить. І не менш важливо самими бути такими подорожниками й алое для інших. Особливо, коли довкола стільки зруйнованого, побитого, зболеного. Кожен з нас може зцілювати близьких підтримкою, словами, вчинками,

– поділилася Vitaliia.

Vitaliia – "Подорожник": дивіться відео онлайн