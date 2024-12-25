Попри це, редакція 24 Каналу продовжує публікувати матеріали у рамках спецпроєкту "До зустрічі на Різдво". Історією свого найкращого святкування поділився відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.

До слова Андрій та Джеффрі з гурту TVORCHI розповіли про своє найкраще Різдво та святкові традиції

За словами Клопотенка, його найкраще Різдво було два роки тому. Тоді шеф-кухар поїхав у село Криворівня Івано-Франківської області та вперше відсвяткував його з усіма українськими традиціями й правилами.

Ходив до місцевої церкви, вчив і співав колядки, знайомився з обрядовою та традиційною їжею. Це було так атмосферно. Тоді я вперше скуштував холодні голубці з пшоном, а також – пісний борщ із вушками. Там я відкрив для себе святковий калач. Бо в моїй родині ніколи не готували різдвяний хліб,

– розповів Євген.

Євген Клопотенко зазначив, що хотів знайти все, що змінить його радянські погляди.

І саме це Різдво допомогло мені переосмислити своє ставлення до української культури й показало, якою красивою, наповненою та цікавою вона може бути,

– поділився шеф-кухар.

Євген Клопотенко / Фото з інстаграму шеф-кухаря

Євген Клопотенко поділився рецептом калача

Інгредієнти

150 мілілітрів молока;

150 мілілітрів сироватки 0,09% жиру;

15 грамів дріжджів;

1 чайна ложка цукру;

1 столова ложка борошна для опари (з загальної маси борошна);

1 яйце;

1 чайна ложка солі;

1 столова ложка олії;

35 грамів масла;

530 грамів борошна;

1 жовток для змащування.

Приготування

Крок 1

Закипʼятіть 150 мілілітрів молока та 150 мілілітрів сироватки, змішайте та охолодіть до 36-37 градусів. У миску викладіть 15 грамів дріжджів і 1 чайну ложку цукру, влийте молоко та сироватку, додайте 1 столову ложку борошна з загальної маси борошна (530 грамів) та перемішайте. Дайте опарі підійти 30 хвилин.

Крок 2

Додайте в опару яйце, 1 чайну ложку солі, 1 столову ложку олії та 35 грамів розтопленого масла.

Крок 3

Всипте решту борошна та замісіть однорідне тісто. Борошна може піти трохи більше (десь на 1-2 столові ложки), все залежить від вологості борошна. Вимішуйте тісто близько 5 хвилин, потім накрийте рушником і дайте підійти 1 годину. Воно має вирости в 3-4 рази.

Крок 4

Викладіть готове тісто на стіл і розділіть на 2 частини. Розкачайте їх у джгути довжиною близько 70 сантиметрів (довгі ковбаски).

Крок 5

Закрутіть обидва джгути разом у косу.

Крок 6

Зʼєднайте кінці коси, щоб вийшло коло, перекладіть калач на застелену пергаментом круглу залізну форму діаметром 27 сантиметрів та дайте підійти ще 15-20 хвилин. У цей час розігрійте духовку до 180 градусів.

Крок 7

Змастіть калач жовтком і випікайте 30-35 хвилин при 180 градусах.