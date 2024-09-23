Річ у тім, що Євген і Анна родом з одного міста – з Черкас. Однак жінка після початку великої війни зробила свій вибір і поїхала до Росії, аби будувати кар'єру там. Про співачку Пронін розповів в інтерв'ю Сергію Лиховиді.

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Євген поділився, що Анна Асті та її чоловік-бізнесмен Станіслав Юркін приїхали до Києва в середині лютого 2022 року, аби потім відправитися до Одеси на знімання нового кліпу. На той момент адвокат дружив зі співачкою близько 15 років. Зналися вони ще з юних років. Родина Анни, до речі, мешкає у Черкасах.

Коли вона приїхала (до Росії – Show 24), телефонувала мені й питала: "Що ти, як ти?", чи писала. Я вже тоді поїхав на фронт. Я їй поставив питання: "Що ти думаєш робити зі своїм життям?". Тому що в мене були якісь рекомендації – типу ти маєш виїхати зараз в Естонію, побудь там, в тебе ж є гроші,

– розповів Євген Пронін.

Тоді мама Анни поїхала до Росії, аби дивитися за собаками та котами, поки дочка була в Україні. Євген говорив колишній подрузі, що жінку потрібно повертати в Черкаси, адже вона там живе і працює. Однак Асті відмовилася від пропозицій Проніна. Після цього спілкування між ними завершилося.

Інтерв'ю з Євгеном Проніним: дивіться відео онлайн

Євген Пронін про прощання з Анною Асті

Після славнозвісної "Голої вечірки", яку організувала Анастасія Івлєєва, Євген прочитав у новинах, що Анна Асті поїхала з Росії, аби десь пересидіти цей скандал. Перед тим вона отримала російський паспорт. Проніну періодично почав снитися сон, де він у листуванні прощався зі співачкою, адже крапки над "і" у їхньому спілкуванні не були розставлені. Після цього юрист відправив жінці велике повідомлення.

Я сказав, що нам потрібно попрощатися. Ти зробила свій вибір, ми більше ніколи не зможемо спілкуватися, бачитися чи якось перетинатися, і тому прощавай. Вона мені також відповіла дуже великим текстом, в якому написала, що їй шкода, що так вийшло, і попросила пробачення, що не виправдала моїх сподівань,

– поділився екснаречений Раміни Есхакзай.

Євген каже, що Анна Асті прийняла його рішення щодо припинення спілкування. Самому чоловікові приймати його було не складно.

Я вдячний їй за наше минуле, за дитинство. В нас були гарні взаємовідносини, чудові, але у нас не може бути ніякого сьогодення і майбутнього, тому що вона для мене зрадниця нашої держави й наших людей. Вона зрадила своїх людей,

– зізнався Пронін.

Він зазначив, що українці, які в Росії, та знайомі росіяни, які підтримали війну проти України, своїм вибором встромили ніж у спину.