Крім того, зізналися, чи ревнують одне одного. Про це зіркова пара розповіла в інтерв'ю для журналу VIVA.

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Вікторія та Сергій сказали, що не поспішали з одруженням через емоційні характери обох. Водночас весілля було для них дуже хорошим днем. Литвиненко схарактеризувала церемонію як маленьке, але щасливе свято, на якому були присутні їхні найближчі родичі.

У нас було невелике весілля, і кожного разу, як його згадую, мені хочеться знову вийти заміж за Сергія. Це був класний і щасливий день нашого життя,

– наголосила Вікторія.

Особливим елементом весілля став вихід нареченої, який супроводжувався звучанням шотландської волинки. Цю ідею запропонував наречений.

Коли я забирав Вікторію з салону краси, і ми мали їхати на локацію, де відбувалося весілля, я зустрів чоловіка, який грав на волинці. Одразу вирішив, що Вікторія має йти до вівтаря під звуки шотландської волинки. Бо мені подобається все шотландське,

– пояснив Сергій.

Пара також торкнулася теми ревнощів, заявивши, що не дають один одному жодних приводів для занепокоєння. Водночас Стрельніков пригадав ситуацію, коли сильно приревнував кохану.

Ми за чесність. Якщо я розумію, що моя дружина може подобатися іншим чоловікам, бо Вікторія дуже красива, я не можу до цього ставитися дуже спокійно. Тому так, звісно, що я ревнивий... Коли подарували троянди, то, пам'ятаю, що нервувався сильно з цього приводу. Приходжу додому і бачу великий букет троянд. Троянд рівно стільки, скільки їй років. І я причепився до дружини – звідки в тебе ці троянди? Пам'ятаю, як завівся через це. Своєю чергою я намагаюся своїй дружині не давати приводу ревнувати,

– розповів актор.

Що відомо про стосунки Стрельнікова та Литвиненко