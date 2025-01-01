Марк Гемілл – зірка кіноепопеї "Зоряні війни", який зіграв Люка Скайвокера, поділився відео напередодні Нового року. Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал фандрейзингової платформи United24.

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Марк Гемілл привітав світ з Новим роком. Він звернувся до людей з важливим проханням – допомагати Україні та посприяти її перемозі у війні.

Бажаю вам щасливого Нового року і закликаю підтримати Україну. Посприяйте, щоб перемогла свобода,

– сказав актор.

Марк Гемілл звернувся до світу в новорічну ніч: відео

Американський актор Марк Гемілл став амбасадором платформи United24 ще у 2022 році. Він активно долучався до зборів на українську армію і не тільки.

Зокрема, у грудні 2024 Марку Геміллу разом з Тімоті Снайдером вдалося зібрати понад 480 тисяч доларів на наземні роботизовані платформи, що допомагатимуть саперам у розмінуванні земель.