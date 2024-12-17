Галімов поділився, що "Реальна історія" неодноразово співпрацювала з Києво-Печерської лаврою та її гендиректором Максимом Остапенком. Зокрема, вони робили матеріали про діяльність московської церкви в Україні, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм журналіста.

До речі Представники УПЦ МП звернулися до правоохоронців через зйомки у трапезній Лаври, – адвокат

На думку Акіма Галімова, була підготовлена класична спецоперація. Річ у тім, що 15 грудня була річниця Обʼєднавчого собору, після якого ПЦУ отримала Томос. Ведучий проєкту "Реальна історія" зазначив, що ця подія "стала однією з найбільших поразок Кремля в Україні".

Якщо ви проаналізуєте більшість коментарів, вони зводяться до: "Дивіться, до чого довели…". Тобто раніше було краще. В часи Паші "Мерседеса" та домінування Москви. Віддали святині й там тепер ось таке! Якби не ми з Євгеном, був би інший привід. Це важливо розуміти!,

– наголосив Акім Галімов.

Акім Галімов про скандал зі зйомками у Лаврі

Галімов зауважив, що в один момент у телеграм-каналах масово почала з'являтися новина з заголовком "Кулінарне шоу в церкві". Після цього у мережі поширився хейт. Про зйомки в Києво-Печерській лаврі написали й російські пропагандисти, а Ольга Скабєєва присвятила цій темі цілий ефір.

Ще один момент – Бойко. Він не просто так зʼявився саме зараз, в час надскладного періоду на фронті. Друзі, все це в купі – чергова масштабна атака, направлена проти України,

– йдеться у дописі ведучого "Реальної історії".

Акім Галімов додав, що Міністру культури та стратегічних комунікацій Миколі Точицькому варто звернути увагу на цю ситуацію, "адже московський патріархат і досі користується сотнями наших памʼяток".