Шпигун, який мене кинув: сюжет і трейлер фільму, в якому зіграло дві українки

Американська комедія режисера Сузанни Фогель "Шпигун, який мене кинув" ("The Spy Who Dumped Me") зібрала на одному знімальному майданчику дві актриси українського походження – Мілу Куніс та Іванну Сахно.

Прем'єра кінострічки виробництва Lionsgate Films в Україні відбудеться 9 серпня 2018 року. Новий фільм зібрав відмінний акторський склад, у який увійшли такі зірки як Мілу Куніс та Кейт Маккіннон в головних ролях, 20-річна Іванна Сахно в другорядній ролі, Сем Хьюен, Джастін Теру, Джилліан Андерсон та інші. Фільм "Шпигун, який мене кинув" розповідає про двох подруг з Лос-Анджелесу, – Одрі (Міла Куніс) та Морган (Кейт МакКіннон), які опиняються "на гачку" екс-бойфренда Одрі. Як виявилось, він був спецагентом американської розвідки і за час своєї служби нажив немало ворогів. Саме тому двох дівчат чекають численні засідки, перегони через усю Європу та стрілянина. Шпигун, який мене кинув: дивитись відео трейлеру онлайн