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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Шпигунські фото нового Rolls-Royce Phantom

10:19, сьогодні 2025 Читать новость на русском

Ми вже звикли до того, що кожне наступне покоління автомобілів трохи більше своїх попередників. Але у випадку з новим Rolls-Royce Phantom його розміри вже здаються страшними.

Як видно з фотографій, новий Phantom здається просто гігантським. Можна тільки уявити, яким насправді буде позашляховик Rolls-Royce. Адже очевидно, що компанія не може проігнорувати настільки прибуткову нішу. Bentley, Lamborghini і Aston Martin вже випустили свої кросовери. Очевидно, що Rolls-Royce в даному випадку буде намагатися їх наздогнати і ймовірно розміри знову стануть однією з головних переваг.

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З технічних подробиць відомо тільки, що новий Phantom оснащений 6,75-літровим V12, що володіє потужністю 571 к.с і обертовим моментом в 900 Нм. Усередині більше 130 кг звукоізоляційних матеріалів, два 12,3-дюймових дисплея, лазерні фари і безліч різних функцій роблять Phantom одним з найбільш розкішних автомобілів в світі.

Нагадаємо, що автомобілі "як у Путіна" продаватимуть усім охочим.

Теги: Авто 24 Фотоновини Rolls-Royce
Джерело: 24 Канал
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