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Штаб прозвітував про унікальну добу у зоні АТО

06:51, сьогодні 681 Читать новость на русском
АТО
АТО / 24 Канал

Вперше за тривалий час у районі проведення АТО доба пройшла без порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

23 січня жодного обстрілу у бік позицій Збройних Сил України не зафіксували.

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У Штабі додали, що підрозділи української армії суворо дотримуються Мінських домовленостей та забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання сталого припинення вогню.

Повне припинення вогню надає українцям більше можливостей для відновлення зруйнованої інфраструктури, налагодження транспортного сполучення та активного проведення робіт з розмінування місцевості,
мовиться у повідомленні.

Теги: Новини України АТО Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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