Захід Греції накрив потужний шторм Янос. Через потужні зливи та пориви вітру є проблеми з електропостачанням, повалені дерева блокують вулиці, у деяких районах – значні підтоплення.

У постраждалих регіонах – проблеми з електрикою та водою

Поки що удар стихії найбільше відчули жителі Іонічних островів. Про це інформує The Independent.

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На острові Кефалонія, повідомляє місцева влада, поки немає постраждалих, проте багато будинків пошкоджені, також є проблеми з транспортним сполученням та водопостачанням.

Синоптики попередили про значне погіршення погоди не лише на Іонічних островах, а й на Пелопоннесі та у центральній частині Греції. Ймовірно, що швидкість вітру сягне 117 кілометрів на годину.

Янос належить до рідкісного виду штормів

Зазначимо, що шторм Янос належить до рідкісного типу середземноморських ураганів так званих "медіканів". Вперше такий шторм зафіксували у Греції у 1995 році. За попередніми прогнозами, Янос може стати одним із найсильніших "медіканів" в історії.