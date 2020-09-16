Поблизу південно-східного узбережжя США вирує ураган другої категорії Саллі. Через сильний ураган президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації в штаті Флорида.

Влада закликає людей підготуватися до повені, проливних дощів і сильного вітру, повідомляє The New York Times.

Цікаво США засипало снігом у вересні: відео заметілі

Зранку 16 вересня ураган перекинувся з Мексиканської затоки на півострів Флорида й продовжив повільно розповзатися сушею. Водночас зовнішні смуги Саллі сильним дощем і поривчастим вітром вдарили по узбережжю США.

INTENSE, unrelenting eye wall of Hurricane Sally dominating Gulf Shores, AL. Storm surge. Historic flooding. pic.twitter.com/jy5990uuyt — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) September 16, 2020

Багатьох людей, що проживають на південно-східному узбережжі, налякала можлива загроза від урагану. Багато місцевих планують втекти ще до того, як шторм набуде найбільшої потужності.



Ураган Саллі на південному сході США / Фото NY Times

Ураган наближався до узбережжя США впродовж останніх днів, а 16 вересня підсилився до другої категорії. Він супроводжується стійким потужним вітром зі швидкістю 100 кілометрів за годину.

LIVE update from flooding on Gulf Shores AL with the eye wall of Hurricane #Sally still several hours out! #hurricane pic.twitter.com/4krW6kO65A — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) September 15, 2020

Очікується, що епіцентром урагану Саллі стане саме штат Флорида. Він лише незначною мірою може зачепити штати Луїзіана й Міссісіпі, що прилягають до Мексиканської затоки.

Штат Флорида в США: карта