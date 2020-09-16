Біля берегів США вирує потужний ураган Саллі: фото й відео
Поблизу південно-східного узбережжя США вирує ураган другої категорії Саллі. Через сильний ураган президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації в штаті Флорида.
Влада закликає людей підготуватися до повені, проливних дощів і сильного вітру, повідомляє The New York Times.
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Зранку 16 вересня ураган перекинувся з Мексиканської затоки на півострів Флорида й продовжив повільно розповзатися сушею. Водночас зовнішні смуги Саллі сильним дощем і поривчастим вітром вдарили по узбережжю США.
Багатьох людей, що проживають на південно-східному узбережжі, налякала можлива загроза від урагану. Багато місцевих планують втекти ще до того, як шторм набуде найбільшої потужності.
Ураган Саллі на південному сході США / Фото NY Times
Ураган наближався до узбережжя США впродовж останніх днів, а 16 вересня підсилився до другої категорії. Він супроводжується стійким потужним вітром зі швидкістю 100 кілометрів за годину.
Очікується, що епіцентром урагану Саллі стане саме штат Флорида. Він лише незначною мірою може зачепити штати Луїзіана й Міссісіпі, що прилягають до Мексиканської затоки.
Штат Флорида в США: карта