Рясні зливи 10 вересня затопили Вашингтон та прилеглі до нього райони штатів Меріленд та Вірджинія. Вулиці столиці США опинились під водою, через що місцева влада оголосила надзвичайну ситуацію.

Повільно рухома смуга злив утворилась над столицею США та прилеглими районами сусідніх штатів. У деяких районах Вашингтона кожну годину випадало по 10 сантиметрів опадів, повідомляє видання The Washington Post.

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Сильні зливи затопили дороги та вулиці міста, деякі машини опинились по вікна у воді.



Зливи завдали шалених збитків жителям Вашингтона / Фото з твітера пожежного департаменту Вашингтона

Наслідки потужної зливи у Вашингтоні

Через негоду уряд Вашингтона оголосив про надзвичайну ситуацію. Водіїв закликали нікуди не їхати. Однак у годину пік багато автівок застрягли у воді на вулицях столиці США. Відтак, десяткам автомобілістів знадобилася допомога рятувальників.

Навіть метро у Вашингтоні працювало з затримками через затоплення деяких станцій. Внаслідок злив Міністерство транспорту Меріленда скасувало рух 7 потягів. Пасажирів закликали перевіряти графік руху протягом дня, бо скасування інших потягів було також можливе.

Через зливи у Вашингтоні та прилеглих районах стічні води затопили людські помешкання та підвали. Збитки оцінюються у сотні тисяч доларів.

Рятувальники отримали сотні викликів з проханнями про допомогу. Вони описали цю зливу як "історичну" та "безпрецедентну", зазначивши, що помітили підтоплення в місцях, які раніше завжди залишалися сухими.

Дивіться відео про повінь у Вашингтоні:



Рятувальники отримали сотні дзвінків / Фото з твітера пожежного департаменту Вашингтона



Безліч автомобілістів опинились у водяній пастці / Фото з твітера пожежного департаменту Вашингтона



Вулиці Вашингтона опинились під водою / Фото з твітера пожежного департаменту Вашингтона



Подекуди машини були повністю у воді / Фото з твітера пожежного департаменту Вашингтона



It’s around Washington DC, # Flooding pic.twitter.com/rOQ193uKrP — Alexander 3G (@Capirilisandro) September 10, 2020

Water rescue 600 block R.I. Ave NE. Several vehicles submerged in underpass beneath the RR tracks. Awaiting arrival of zodiac boat to check on any occupants. pic.twitter.com/htdWKVSLhV — DC Fire and EMS (@dcfireems) September 10, 2020

Flooding at 3 pm today in College Park around Terrapin Row on Hartwick Road @capitalweather pic.twitter.com/ZPDsjH8xYG — Sarah Oates (@media_politics) September 10, 2020