З початку року українці сплатили лише 6% виписаних штрафів за порушення ПДР. Така ситуація склалася через те, що більшість просто не знає про існування цих штрафів.

З появою у Києві та області камер для автофіксації порушень ПДР українці почали отримувати значно більше штрафів. Втім, з усього масиву нарахованих штрафів сплачується лише дуже малий відсоток. Чому держава недотримує мільйони гривень, як дізнатися про те, що тебе оштрафували та уникнути блокування банківських рахунків, про це читайте у матеріалі, який підготував сайт 24 каналу.

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Скільки штрафів сплачують українці

З початку 2020 року було відкрито виконавчих проваджень на суму 736 мільйонів гривень за адміністративне порушення ПДР. А от сплачено водіями лише 6% від суми відкритих виконавчих проваджень за простроченими штрафами за адміністративне порушення ПДР — 45 мільйонів гривень. Такі дані наводить Денис Дмитров, експерт у сфері створення і розвитку інноваційних сервісів і додатків, державно-комерційному партнерстві та засновник Штрафи UA.

Провівши моніторинг штрафів за порушення ПДР з 2016 року, у компанії виявили, що з того часу 49% штрафів просто не було сплачено. Основна проблема в тому, що зараз сплатити прострочений штраф онлайн за допомогою платіжного сервісу майже неможливо через брак інформації про суму, тип порушення та реквізити.

Багато людей просто не знають про те, що у них є штраф, гублять свої постанови, сплачують неповні суми, допускають помилки у реквізитах. Тому 49% штрафів просто не доходять до бюджету та числяться як непогашені, — каже Денис Дмитров.

Він додає, що статистика свідчить про неврегульованість процесу з оплати прострочених штрафів. З 336 тисяч відкритих виконавчих проваджень за несплаченими вчасно адміністративними порушеннями ПДР штрафів, лише 45 тисяч закрито на 18 серпня 2020 року. Це лише 13% від усіх справ з початку 2020 року. Є ще 24 тисячі виконавчих проваджень, які були закриті без виконання — це за строком давності, через оскарження тощо.

Хто може оштрафувати з порушення ПДР

Наразі українців можуть отримати штрафи:

від патрульних поліцейських — це штрафи за порушення ПДР, які виносяться патрульними одразу на місці;

від інспекції з паркувань — штрафи за порушення правил паркування, які виносять інспектори по паркуванню;

фотофіксація — автоматично зафіксовані штрафи за допомогою камер.

Варто пам’ятати, що підставою для сплати штрафу можуть бути тільки постанови, які також бувають різними: бланки суворої звітності (бланки з унікальною серією та номером, який власноруч заповнює патрульний та вручає його порушнику), постанова у вигляді чеку (роздрукована постанова, яка схожа на звичайний чек), повідомлення про порушення, фотофіксація (камера фіксує лише подію, яка транслюється на екран до інспектора, а інспектор вже схвалює його, після чого постанова створюється автоматично).

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Як сплатити штраф

Сплатити штраф можна у банках, фінансових установах, платіжних терміналах, за допомогою онлайн-додатків та спеціалізованих сервісів. Також не варто забувати, що у кожного штрафу є свій період для оплати, штрафи, які виносять патрульні, термін сплати становить 15 календарних днів. У штрафів, які були виписані за парковку та після фотофіксації цей термін довший — 30 днів календарних. А якщо сплатити їх у перших 10 банківських днів, то буде достатньо внести лише 50% від суми штрафу.

Сплачено — не означає, що штраф погашено. Оплата штрафу складається з великої кількості ланок. Якщо неправильно вказати призначення, реквізити тощо, система не розпізнає та автоматично не підтягне цю інформацію і штраф не буде вважатися погашеним, — пояснює Дмитров.

В такому випадку можна звернутися до поліції чи виконавчої служби та оскаржити це і пред’явити квитанцію про оплату.

Як дізнатися про штраф

Серйозна проблема полягає в тому, що українцям важно дізнатися про те, є у них борги та штрафи, чи їх немає.

"Для того, щоб дізнатися, що у тебе є борг, порушнику самому треба захотіти дізнатися про це і почати копати. Існує Єдиний реєстр боржників, потрібно піти на сайт Міністерства юстиції, знайти цей реєстр, заповнити форму та подивитися, чи є у тебе штрафи. Робити це треба регулярно", — рекомендує Дмитров.

Часто, коли люди отримують повідомлення поштою, термін сплати штрафів вже спливає і люди стикаються з санкціями, у них конфіскують автомобіль, чи блокують банківські рахунки (це санкції, які можуть бути застосовані до правопорушника без рішення суду).

Директор Штрафи UA додає, що у мобільних додатках для сплати штрафів ПДР, можна також дізнатися про відкриття виконавчого провадження, але це тільки інформація про наявність боргу без суми, типу штрафу, реквізитів. Щоб дізнатися більше, потрібно шукати місцеве відділення Виконавчої служби, йти в установу та шукати у базі свою справу, йти у банк для сплати, а потім відмічати погашення у інспектора.

Вирішити цю проблему можна, якщо оцифрувати процедуру надання даних для сплати виконавчого провадження за допомогою зовнішнього сервісу. Для цього потрібно, щоби Міністерство юстиції України надало доступ до даних у базі Виконавчої служби, про тип провадження, суму, реквізити.

Також не варто забувати про ситуацію, коли автомобілі продають по довіреності і водій та власник — це різні люди. В такому випадку штрафи з фотофіксації будуть й надалі приходити саме власнику, а не водію. Тому треба сплатити штраф, або повідомити про це безпосередньо водія, та вже потім призначити його належним користувачем конкретного автомобіля (зробити це можна у відділку патрульної поліції), тоді штрафи будуть надходити йому.

Ще одна проблема полягає в тому, що українським водіям можуть приходити штрафи взагалі не на їхній транспортний засіб. Так відбувається тому, що один номер транспортного засобу може бути закріплений за різними типами транспортних засобів (автомобіль, мотоцикл, вантажівка тощо). У такому випадку також треба йти до відділення патрульної поліції та писати заяву про те, що правопорушення було скоєно іншим транспортним засобом.