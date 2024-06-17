У МОЗ пояснили, що наразі українців не будуть штрафувати за перевищення рівня допустимого шуму від приладів. Ці норми не діють в умовах ліквідації аварійних та під час надзвичайних ситуацій.

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Українців не будуть штрафувати за шум генераторів

В уряді наголосили, що інформація, яка шириться у ЗМІ, що буцімто власників генераторів штрафуватимуть за шум приладів, не відповідає дійсності. Так, під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо перевищення рівня шуму не застосовуються.

У МОЗ підтвердили, що дійсно в Україні є встановлені допустимі рівні звуку:

в приміщеннях житлових будинків становлять 35 – 55 децибел вдень та 25 – 35 децибел вночі,

на території житлової забудови – 50 – 60 децибел вдень та 40 – 50 децибел вночі.

Однак зазначені вимоги не застосовуються під час ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій. А також у випадках коли, наприклад, шумні прилади та інше обладнання забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель,

– наголосили в МОЗ.

Що цьому передувало

Днями у ЗМІ, а також в низці телеграм-каналів поширювалися заяви, що українців буцімто будуть штрафувати за перевищення рівня шуму від генераторів. У мережі стверджували, що українці нібито будуть змушені заплатити до 255 гривень штрафу.

Окрім того, у ЗМІ писали, що повторне порушення понесе за собою штраф у розмірі 510 грн, а для юридичних компаній штраф буцімто сягатиме до 2 550 гривень з конфіскацією джерела шуму.

Однак, ці повідомлення з мережі не підтвердились.

Як зменшити шум від генератора

Як повідомили у МОЗ, найдешевший і найпростіший спосіб знищити рівень шуму від генератора – встановити його на відстані 6 метрів від житлових будинків та спальних приміщень.

Також в уряді дали низку порад, як зменшити шум:

оточити генератор шумозахисними й акустичними екранами;

обладнати генератор спеціальним кожухом з внутрішньою шумоізоляцією та відведення вихлопних газів;

додаткову звукоізоляцію можна створити, обклавши генератор мішками з піском. Укладайте їх навколо так, щоб агрегат було видно з півтораметрової відстані. Таке звукоізоляційне коло з мішків дозволить зменшити шум від генератора. Важливо, щоб відстань від увімкненого генератора до мішків була не меншою, ніж пів метра.

Генератори, окрім шуму, також можуть створювати вібрації, які передаються на стіни будівель та меблі. Їх також можна зменшити за допомогою простих кроків: