В Минздраве объяснили, что пока украинцев не будут штрафовать за превышение уровня допустимого шума от приборов. Эти нормы не действуют в условиях ликвидации аварийных и во время чрезвычайных ситуаций.

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Украинцев не будут штрафовать за шум генераторов

В правительстве отметили, что информация, которая распространяется в СМИ, что якобы владельцев генераторов будут штрафовать за шум приборов, не соответствует действительности. Так, во время ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций санитарные нормы по превышению уровня шума не применяются.

В МОЗ подтвердили, что действительно в Украине есть установленные допустимые уровни звука:

в помещениях жилых домов составляют 35 – 55 децибел днем и 25 – 35 децибел ночью,

на территории жилой застройки – 50 – 60 децибел днем и 40 – 50 децибел ночью.

Однако указанные требования не применяются при ликвидации последствий аварий, стихийного бедствия, других чрезвычайных ситуаций. А также в случаях когда, например, шумные приборы и другое оборудование обеспечивают жизнедеятельность жилых и нежилых общественных зданий,

– отметили в Минздраве.

Что этому предшествовало

На днях в СМИ, а также в ряде телеграм-каналов распространялись заявления, что украинцев якобы будут штрафовать за превышение уровня шума от генераторов. В сети утверждали, что украинцы якобы будут вынуждены заплатить до 255 гривен штрафа.

Кроме того, в СМИ писали, что повторное нарушение повлечет за собой штраф в размере 510 грн, а для юридических компаний штраф якобы будет достигать до 2 550 гривен с конфискацией источника шума.

Однако эти сообщения из сети не подтвердились.

Как уменьшить шум от генератора

Как сообщили в Минздраве, самый дешевый и самый простой способ уничтожить уровень шума от генератора – установить его на расстоянии 6 метров от жилых домов и спальных помещений.

Также в правительстве дали ряд советов, как уменьшить шум:

окружить генератор шумозащитными и акустическими экранами;

оборудовать генератор специальным кожухом с внутренней шумоизоляцией и отводом выхлопных газов;

дополнительную звукоизоляцию можно создать, обложив генератор мешками с песком. Укладывайте их вокруг так, чтобы агрегат был виден с полутораметрового расстояния. Такой звукоизоляционный круг из мешков позволит уменьшить шум от генератора. Важно, чтобы расстояние от включенного генератора до мешков было не менее, чем пол метра.

Генераторы, кроме шума, также могут создавать вибрации, которые передаются на стены зданий и мебель. Их также можно уменьшить с помощью простых шагов: