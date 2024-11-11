Російські війська з 810-ї бригади морської піхоти, які намагалися прорвати оборону на Курщині, зазнали значні збитки. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на 95 окрему десантно-штурмову Поліську бригаду.
Дивіться також Сирський озвучив головне завдання ЗСУ у Курській області
Як ЗСУ розбили російських десантників
Російська операція, що тривала два дні, завершилася повним провалом. Українські десантники з 95-ї бригади ДШВ зупинили наступ ворога, завдавши йому серйозних ударів.
Зверніть увагу! В результаті бойових дій росіяни втратили понад 100 солдатів і більше ніж 28 одиниць техніки. Штурм, який вони почали, не тільки не приніс результатів, але й призвів до величезних втрат у живій силі та техніці.
За даними 95-ї бригади ДШВ, атакувальні підрозділи почали відступати, але не всі змогли втекти без втрат. Для російських військових цей штурм став фактично останнім в цій частині фронту.
Операція ЗСУ в Курській області: останні новини
- Перші солдати КНДР прибули в Курську область і вже відбулися перші бойові зіткнення Сил оборони з військами Північної Кореї.
- Українська 47-ма окрема механізована бригада показала, як два екіпажі Bradley успішно зачистили посадку від російських окупантів.
- Бійці ССО України провели операцію в тилу ворога на Курщині, ліквідувавши 14 російських військових і взявши в полон ще трьох.