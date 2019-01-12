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      Штурм "офісу Зеленського": начебто справжній власник приміщення заявив про рейдерство

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      Сергій Романов називає себе справжнім власником приміщення, яке називають "офісом Зеленського"
      Сергій Романов називає себе справжнім власником приміщення, яке називають "офісом Зеленського" / Кадр з відео

      Сергій Романов, що назвався реальним власником приміщення у Києві, яке 11 січня ввечері штурмували правоохоронці, заявив про спробу рейдерського захоплення офісу. Окрім того, за словами Романова, приміщення – не є офісом Володимира Зеленського і не належить йому чи Сергієві Шефіру.

      Відповідний відеозапис із коментарем Романова опублікований на YouTube.

      "Це вже друга спроба за останній рік. Першого разу приїжджали незрозумілі бандити, а сьогодні (11 січня) приїхала поліція. Поліція зайшла без жодних документів. Спершу було 10 людей, потім викликали ще підкріплення, виламали двері. Прикриваючись якимось фіктивним договором оренди, сказали що це їхній офіс. Ми в цьому офісі – 10 років, це моя власність", – запевнив Романов.

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      Він також розповів про перебіг штурму приміщення: спершу приїхали 10 поліцейських на чолі з майором. Сказали, що вони нібито орендують цей офіс Зеленського і Шефіра, проте не надали жодних документів.

      "У нас у судах по цьому офісу тривають зараз суперечки. Накладений арешт на будь-які дії, пов’язані з цим офісом", – додав Романов.

      Дивіться відео з коментарем чоловіка, який назвався власником штурмованого в Києві офісу:

      Що відомо про штурм нібито офісу Володимира Зеленського в Києві? Ввечері 11 січня у Києві близько 20 силовиків увірвалось в офіс на вулиці Велика Васильківська, 21. Спершу було відомо, що це офіс нібито Володимира Зеленського, проте все виявилось не так однозначно.

      Під час перебігу інциденту один з продюсерів "95 Кварталу" Сергій Шефір заявив, що Зеленський не має жодного стосунку до офісу. Натомість приміщення нібито належить дружині Зеленського та екс-акціонеру "Кварталу" Борису Шефіру. За словами Сергія Шефіра, власники офісу не користувалися ним, бо їх туди не впускали невідомі, тож приміщення передали в оренду Нацполіції.

      У свою чергу один з працівників фірми, розташованої у приміщенні, яке штурмували, розповів, що за документами власниками офісу справді є дружина Зеленського Олена та Шефір. Проте, за словами чоловіка, "цей офіс спірний, а справа в судах". Він додав, що "існує товариство, яке має першочергове право покупки офісу, його інтереси порушили, і тепер компанія судиться". За словами чоловіка, Зеленський нібито вирішив не чекати рішення суду, "уклав договір оренди з Нацполіцією і, вирізавши замки, заїхав" у приміщення.

      Чоловік також розповів, що до його фірми "прийшли юристи від Володимира Зеленського з поліцією і заявили, що ми повинні покинути приміщення".

      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Поліція Новини Києва Сутички
      Джерело: 24 канал
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