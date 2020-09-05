Вино з мишенят і тюремних туалетів: у Швеції відкрили виставку дивного алкоголю
У шведському місті Мальме у Музеї огидної їжі відкрили тимчасову виставку дивних алкогольних напоїв. Зробили це, аби змусити людей вживати менше алкоголю.
Більшість напоїв, які є на виставці в Мальме, вживають десь у світі. А виникли вони тоді, коли люди дуже хотіли щось випити, але звичного алкоголю не було, повідомляє АР.
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У Музеї огидної їжі хочуть, аби відвідувачі переглянули свої алкогольні смаки та не пили все підряд.
Що є на виставці дивних алконапоїв
- пиво, яке продавали у білках;
- вино з мишенят, яке п'ють у Китаї та Кореї;
- давньокорейський напій, виготовлений з рису та дитячого калу, який забродив;
- пиво з кукурудзяного борошна з Перу (чича-де-муко);
- джин з Уганди, виготовлений зі зіпсованих бананів;
- вино з перестиглого апельсина, який забродив у воді з тюремного туалету;
- ісландське пиво, виготовлене з яєчка кита, яке закоптили в посліді овечок. Власники музею кажуть, що напій добре освіжає.
Крім того, на виставці є інформація про вживання алкоголю в СРСР. Зокрема, музей зібрав парфуми та лаки, які люди вживали у час, коли алкомагазини влада закривала задля зменшення пияцтва.
Виставку відкрили 5 вересня, триватиме вона впродовж трьох місяців.
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Експонати виставки Музею огидної їжі / Фото АР