У шведському місті Мальме у Музеї огидної їжі відкрили тимчасову виставку дивних алкогольних напоїв. Зробили це, аби змусити людей вживати менше алкоголю.

Більшість напоїв, які є на виставці в Мальме, вживають десь у світі. А виникли вони тоді, коли люди дуже хотіли щось випити, але звичного алкоголю не було, повідомляє АР.

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У Музеї огидної їжі хочуть, аби відвідувачі переглянули свої алкогольні смаки та не пили все підряд.

Що є на виставці дивних алконапоїв

пиво, яке продавали у білках;

вино з мишенят, яке п'ють у Китаї та Кореї;

давньокорейський напій, виготовлений з рису та дитячого калу, який забродив;

пиво з кукурудзяного борошна з Перу (чича-де-муко);

джин з Уганди, виготовлений зі зіпсованих бананів;

вино з перестиглого апельсина, який забродив у воді з тюремного туалету;

ісландське пиво, виготовлене з яєчка кита, яке закоптили в посліді овечок. Власники музею кажуть, що напій добре освіжає.

Крім того, на виставці є інформація про вживання алкоголю в СРСР. Зокрема, музей зібрав парфуми та лаки, які люди вживали у час, коли алкомагазини влада закривала задля зменшення пияцтва.

Виставку відкрили 5 вересня, триватиме вона впродовж трьох місяців.

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Експонати виставки Музею огидної їжі / Фото АР