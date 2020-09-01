У Кропивницькому відкрили "Музей виборчого трешу". Назбирали раритетну колекцію з агітаційних матеріалів мешканці Кіровоградщини. Там є футболка з обличчям партійного лідера, кулькова ручка з політичним гаслом на звороті, а на десерт – дбайливо запакована торбинка гречки.

Приблизно так виглядав класичний агітнабір політиків на початку "нульових". Час минав, дорожчав і голос виборців. Тому, щоб потрапити до влади, кандидати навчилися креативити. Не цураючись при цьому навіть спекуляцій на здоров'ї громадян.

Цікаво Екслюзивна виставка роботів в Україні: які наноіграшки представлені

"Тонометр від імені тоді ще депутата-мажоритарника нам передала наша читачка, літня пані. Як на сумочці, так і на самій металевій частині цього тонометра є побажання довгого життя. І довгого – це співзвучно з прізвищем дарувальника", – розповіла комунікаційниця громадського руху "Чесно" Ірина Вівчар.



Ініціатори виставки розповіли, що немає такого місця, куди б не ступила нога політика в розпал передвиборчої гонитви: заводи, спортивні змагання, зустрічі з електоратом просто неба біля житлових будинків. Частими гостями кандидати бувають і у школах. Приїхати до учнів з порожніми руками вони, звичайно ж, собі не дозволяють.

У нас збереглися ще зошити, лінійки та олівці, різне шкільне приладдя з початку "нульових". І дуже часто на цих подарунках політики люблять використовувати власне ім'я і власне фото. Діти не голосують на виборах, але голосують їхні батьки,

– пояснила Вівчар.

Що кажуть експерти про підкуп виборців

У народі неприховану щедрість політиків охрестили "гречкосійством". За роки незалежності це явище в українському суспільстві міцно вкорінилося. Експерти зазначили, що дешеві подарунки – ніщо інше, як квиток до великої політики. Аби не купитися на солодкі обіцянки кандидатів, виборцям радять оцінювати реальні справи політиків.



"Музей виборчого трешу" / Фото скриншот з відео

"Виборці дуже часто не розуміють, що у такий спосіб кандидати впливають на їх волевиявлення. До прикладу, кажуть: "я взяв, але голосую совісно". Або: "всі-всі крадуть, а цей хоч щось дав". Однак така психологія спрацьовує, що вони потім схильні підтримати того, від кого щось отримали", – сказала координаторка громадського руху "Чесно" Віта Думанська.

Що думають відвідувачі музею

Відвідувачі музею вважають, що дріб'язкові хабарі роблять кандидатам ведмежу послуг. І, зрештою, сильно б'ють по їхньому іміджу.

Я вважаю, це не дуже добре. Потрібно показувати свою роботу на звичайних діях, на тому, що вони зробили, а не заохочувати поганими подарунками,

– зауважила відвідувачка Аміна.

Довідка. У Кропивницькому експозиція пробуде місяць. Загалом колекцію передвиборчого трешу презентують у 8 містах України. Паралельно з виставкою організатори проведуть серію онлайн лекцій, присвячених політичній освіті громадян.