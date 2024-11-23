Повідомляє 24 Канал із посиланням на AP. Згідно із договором, польська компанія мала право перепродавати боєприпаси лише в Польщі.
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Що відомо про заборону експорту боєприпасів до Польщі
Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії повідомив про заборону експорту до польської компанії, адже "ризик перенаправлення в Україну оцінюється як занадто високий".
Розслідування було розпочато після того, як у листопаді минулого року американське видання Defense One повідомило, що українська компанія отримала 645 тисяч малокаліберних набоїв для гвинтівок виробництва SwissP Defence, поставлених польським імпортером UMO.
Розслідування показало, що швейцарський виробник і польська компанія підписали угоду про перепродаж, згідно з якою польська компанія має право перепродавати боєприпаси тільки в Польщі,
– йдеться в повідомленні.
Розслідування встановило, що польська компанія "не виконала контрактні зобов’язання, які вона взяла на себе перед швейцарським виробником, і боєприпаси опинилися в Україні".
Зверніть увагу! Згідно з швейцарським законодавством, експорт військової техніки, яка є власністю Швейцарії або вироблена в країні, до держав, що перебувають у стані війни, заборонений через дотримання політики нейтралітету.