Повідомляє 24 Канал із посиланням на AP. Згідно із договором, польська компанія мала право перепродавати боєприпаси лише в Польщі.

Дивіться також Ми були як спостерігачі, – Швейцарія про зустріч щодо "плану миру в Україні" Китаю та Бразилії

Що відомо про заборону експорту боєприпасів до Польщі

Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії повідомив про заборону експорту до польської компанії, адже "ризик перенаправлення в Україну оцінюється як занадто високий".

Розслідування було розпочато після того, як у листопаді минулого року американське видання Defense One повідомило, що українська компанія отримала 645 тисяч малокаліберних набоїв для гвинтівок виробництва SwissP Defence, поставлених польським імпортером UMO.

Розслідування показало, що швейцарський виробник і польська компанія підписали угоду про перепродаж, згідно з якою польська компанія має право перепродавати боєприпаси тільки в Польщі,

– йдеться в повідомленні.

Розслідування встановило, що польська компанія "не виконала контрактні зобов’язання, які вона взяла на себе перед швейцарським виробником, і боєприпаси опинилися в Україні".

Зверніть увагу! Згідно з швейцарським законодавством, експорт військової техніки, яка є власністю Швейцарії або вироблена в країні, до держав, що перебувають у стані війни, заборонений через дотримання політики нейтралітету.