Швейцарія ще на рік заморозила рахунки Януковича
21:19, 20 грудня 86 Читать новость на русском
Швейцарія ще на рік заморозила активи колишнього президента України Віктора Януковича.
Про це повідомили у Федеральній раді країни.
"Рішення Федеральної ради про продовження терміну заморожування активів є виправданим, оскільки його мета ще не повністю досягнута, а правові умови його продовження залишаються в силі", – мовиться у повідомленні.
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У Швейцарії сподіваються, що таке рішення призведе до відчутного прогресу в провадженні і збільшить ймовірність повернення активів до країни походження.
Таке ж рішення прийняли і щодо екс-президента Тунісу Бена Алі, активи якого заморожені ще з 2011 року.
Джерело: 24 Канал
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