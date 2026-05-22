Обговорювали нацменшини та євроінтеграцію: Сибіга провів першу зустріч з главою МЗС Угорщини

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів першу особисту зустріч з угорською колегою Анітою Орбан.

Про це повідомили в МЗС України.

Про що говорили міністри закордонних справ?

Зустріч глав МЗС України та Угорщини відбулася на полях засідання НАТО у шведському місті Гельсінборг.

Під час розмови вони підбили підсумки першого раунду двосторонніх консультацій на рівні експертів щодо національних меншин цього тижня. Також міністри домовилися провести другий раунд наступного тижня.

Визнаємо важливість прогресу на цьому треку; прагнемо знайти конструктивні рішення та досягти відчутних результатів,

– заявив Сибіга.

Окремо він підкреслив значення вступу України до ЄС і необхідність своєчасного відкриття переговорних кластерів.

Серед іншого, українська сторона поінформувала угорських колег про ситуацію на фронті, перебіг мирного процесу та можливу нову роль Європи.

Як зазначають в МЗС, дипломати погодилися, що відновлення діалогу між Україною та Угорщиною є позитивним кроком для обох країн і Європи загалом, та домовилися координувати подальші контакти на різних рівнях.

Яка позиція Угорщини щодо вступу України до ЄС?

Нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт підтримає відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС лише за умови розширення прав угорської нацменшини відповідно стандартів, які діють в інших країнах Європейського Союзу.

Мадяр також висловив сподівання, що переговори стосовно вступу України до Європейського Союзу відбудуться без затримок і завершаться успішно.

У відповідь в МЗС України заявили, що зараз держава приділяє серйозну увагу забезпеченню прав нацменшин та має намір гарантувати їх відповідно до європейських стандартів, оскільки Київ усвідомлює важливість цього питання для Будапешта.