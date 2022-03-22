Про це повідомляють у російських ЗМІ. Однак зазначили, що угода про обслуговування потягів залишається чинною.

До теми Не чують запаху української крові: Metro, Nestle й Ашан продовжують працювати у Росії

Глава правління російської залізниці Олег Білозеров зазначив, що вів переговори з Siemens до останнього моменту. Він розповів, що нові електропотяги запустять до літа.

Siemens залишив Росію

Німецький концерн Siemens не розпочинатиме нових проєктів на території Росії. Також не буде постачання продукції до окупантів.

Діяльність продовжать за єдиним напрямком – технічне обслуговування. Проте керівництво компанії не відкидає, що зупинять й це.

Зверніть увагу – окупанти займаються мародерством: дивіться відео