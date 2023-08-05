Найяскравіші реакції росіян для вас зібрав 24 Канал. Як громадяни країни-терориста реагують на удар по танкеру – читайте далі.

Зверніть увагу Перевозив паливо для окупантів: що відомо про уражений дроном російський танкер SIG

Що там пишуть росіяни

Останні 2 дні щось не надто тішать росіян – спершу Україна вдало "мінуснула" військовий корабель "Оленегорський горняк", тепер же "під роздачу" потрапив підсанкційний танкер SIG. Скачемо чесно, такого різноманіття реакцій ми не спостерігали давно. Наприклад, один із коментаторів, здається, починає усвідомлювати реальність.



Здається, щось у Росії почали підозрювати / Скриншот

Далі тільки краще! Тепер, виявляється, українці нібито шакали, бо "посміли аж 2 дні поспіль тероризувати російські кораблі".



Перший коментатор більше близький до реальності / Скриншот

Тепер же підвищуємо градус неадекватності. Наприклад, такий собі Алєксандр закликає повністю закрити все судноплавство в Чорному морі. Тільки як воно допоможе уникати ударів російським кораблям, які порушують міжнародне право і заходять в територіальні води України – невідомо. Інші "генії сучасності" пропонують просто вимикати світло на кораблях та інформатори.

І найкраще – є навіть коментарі з проханнями "припинити конфлікт". Красномовна реакція представника країни, яка зрівняла з землею десятки міст та сотні сіл України, а тепер не знає, що робити через втрату танкера, про який більшість, мабуть, до цього дня і не чула.

"Екологічна катастрофа" та інші маразми від пропаганди

Російський пропагандист, який називає себе "воєнкором" взагалі вирішив звинуватити Україну в нібито намірі створити екологічну катастрофу в Чорному морі. А далі традиційне виття про "теракт" і "цивільне судно". І звичайно, куди ж без погроз.



"Воєнкор" погрожує Україні / Скриншот

Поддубний міг би стати "зіркою дня", але раптом прокинувся заступник голови російського Радбезу Дмітрій Медведєв. У своїй маразматичній манері він заявив, що нам мало ударів по Одесі та Ізмаїлу, а Україні потрібно влаштувати екологічну катастрофу на землях, "які забере Польща". Можливо, після важкої п'ятниці експрезидент Росії забув про те, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, чим спровокували найбільшу техногенну катастрофу в Європі за останні десятиліття.



Медведєв знову розкидається погрозами / Скриншот

Головне про удар по танкеру SIG

Скільки б російські ЗМІ не волали про цивільне судно, факт залишається фактом – танкер SIG, спущений на воду ще у 2014 році, уже майже 4 роки перебуває під американськими санкціями. Дивні регалії для "цивільного судна" чи не так?

Річ у тім, що саме цим танкером Росія постачала авіаційне паливо до Сирії. Власне саме через це США і наклали санкції на судно ще у 2019 році.

Глава СБУ Василь Малюк повідомив, що зараз це судно постачало пальне окупантам, тому його атакували надводним дроном в територіальних водах України. Очільник спецслужби підкреслив, що ціль є абсолютно законною, а також він висунув умову росіянам – якщо хочуть, щоб такі атаки припинилися, то їм треба забиратися з України.