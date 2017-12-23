Сила стримує агресора і примушує до миру, – Чалий про рішення США щодо постачання зброї Україні

Посол України в США Валерій Чалий позитивно оцінив рішення США надати країні "посилені оборонні можливості".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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Нарешті! Наші стратегічні партнери – США – остаточно визначилися: Україна як суверенна країна має легітимне право на закупівлю і отримання оборонних озброєнь, в тому числі летальних,

– наголосив посол

На думку Чалого, таке рішення Сполучених Штатів є справедливим і правильним крок з точки зору наближення миру.

"Слабкість провокує агресора. Сила – його стримує і примушує до миру. Дякую всім, хто наближав це рішення, яке буде мати довгостроковий вплив не тільки на розвиток стратегічного партнерства України та США, але й на забезпечення безпеки в Європі", – підсумував він.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки прийняли рішення надати Україні "посилені оборонні можливості" в рамках зусиль Вашингтона щодо зміцнення обороноздатності країни.