Російські війська намагаються підійти до Степногірська берегом колишнього Каховського водосховища, руйнуючи позиції ЗСУ. Сили оборони проводять пошуково-ударні дії та не дають окупантам закріпитися біля населеного пункту.

Про це розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в етері Київ24, передає 24 Канал. Сили оборони України проводять пошуково-ударні дії та не дають російським загарбникам закріпитися поблизу Степногірська.

Як росіяни намагаються пройти до Степногірська?

Підрозділи ворога намагаються підібратися ближче до Запоріжжя по берегу колишнього Каховського водосховища, нищачи позиції ЗСУ.

За його словами, окупанти хочуть взяти під контроль Кам’янське через вигідне розташування на трасі Сімферополь – Харків. Ця територія, розташована на панівній висоті, є ареною запеклих боїв.

Поряд на такій же висоті розташований Степногірськ, неподалік Запоріжжя. Щоб загрожувати південним та східним околицям міста, завдавати ударів з далекобійної артилерії та застосовувати дрони, противник намагається захопити ці населені пункти,

– пояснив Волошин.

Він додав, що росіянам поки не вдається увійти до Степногірська, тож вони намагаються пройти берегом колишнього Каховського водосховища, руйнуючи позиції ЗСУ.

Коли немає жодного укриття та укріплень, дуже складно тримати оборону. Але ми проводимо пошуково-ударні дії, не даємо ворогу закріпитися і відбиваємо атаки, тримаючи його на відстані,

– наголосив речник.

До слова, Росія зібрала угрупування у 110 тисяч військових на покровському напрямку, намагаючись прорвати українську оборону.

Диверсійні групи ворога проникли у кілька населених пунктів, де частина з них вже знищена, а решта в процесі знищення.