У Лондонському аеропорті пасажирський літак зміг злетіти лише з третьої спроби. Інцидент відбувся через заміну повітряного судна перед вильотом. Річ у тім, що новий літак мав меншу пасажирську конфігурацію. Тож, коли у салоні розмістилися усі пасажири, літак просто не зміг злетіти.

Деталі інциденту

Літак неназваної авіакомпанії мав здійснити рейс Лондон – Прага. Однак перед вильотом повітряне судно Airbus A320 замінили на A321 з меншою пасажирською конфігурацією. Про це повідомляє BBC.

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Водночас пілота не попередили і не надали електронного листа про зміну повітряного судна. Тож, капітан літака двічі намагався підняти судно у повітря, але Airbus не реагував. Зрештою, для безпечного вильоту використали додатковий тягар.

Як з'ясувалося, проблеми зльоту спричинили забагато пасажирів у передній частині літака. Люди не знали, що план пасажирських посадкових місць не був пристосований до інакшого літака.

У підсумку літак таки злетів — й успішно приземлився в Празі.

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Після цього у Відділі розслідування авіаційних аварій провели внутрішнє розслідування і заявили, що авіакомпанія, назву якої залишають неназваною, проведе дискусію за своїми співробітниками, щоб подібне більше не повторювалося.