Сили спецоперацій відмовляться від радянського озброєння та амуніції

Сили спеціальних операцій ЗСУ планують через 3-4 роки інтегруватися в систему колективної безпеки НАТО. Саме тому в найближчі роки ССО хочуть повністю відмовитися від радянського озброєння та амуніції.

"Для цього на черзі – сертифікація наступних підрозділів спеціального призначення, які плануємо провести протягом 3-4 років", – додав командувач ССО Ігор Луньов, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Відповідаючи на питання, чи відмовляться ССО до 2025 року від радянського озброєння і амуніції, командувач ССО запевнив, що це станеться навіть раніше.

Чим займаються Сили спецоперацій? Окремий рід сил ЗСУ, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій. Там працюють спеціально навчені фахівці, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, інколи політично чутливих операцій, що проводить командування ССО.

Типові завдання ССО: