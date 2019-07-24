Сили спецоперацій відмовляться від радянського озброєння та амуніції
Сили спеціальних операцій ЗСУ планують через 3-4 роки інтегруватися в систему колективної безпеки НАТО. Саме тому в найближчі роки ССО хочуть повністю відмовитися від радянського озброєння та амуніції.
"Для цього на черзі – сертифікація наступних підрозділів спеціального призначення, які плануємо провести протягом 3-4 років", – додав командувач ССО Ігор Луньов, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
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Відповідаючи на питання, чи відмовляться ССО до 2025 року від радянського озброєння і амуніції, командувач ССО запевнив, що це станеться навіть раніше.
Чим займаються Сили спецоперацій? Окремий рід сил ЗСУ, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій. Там працюють спеціально навчені фахівці, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, інколи політично чутливих операцій, що проводить командування ССО.
Типові завдання ССО:
- рейди та сучасні бойові дії;
- психологічні операції (Psy-Ops);
- здобуття розвідувальної інформації за лінією фронту;
- робота "цивільної адміністрації" (залучення на свій бік населення);
- створення агентурних мереж;
- навчання іноземних армій, поліційних і безпекових сил (так зване примноження сили);
- пошук, евакуація й доставка полонених, заручників;
- медична допомога;
- впровадження у структуру спецслужб і військових організацій задля шпигунства або знищення людей, що становлять загрозу державі (в тому числі і на території інших держав);
- підготовка до переворотів, повалення режимів;
- виявлення, ідентифікація та визначення цілей для власних засобів ураження;
- антитерористичні операції.