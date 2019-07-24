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      Сили спецоперацій відмовляться від радянського озброєння та амуніції

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      Бійці Сил спецоперацій ЗСУ
      Бійці Сил спецоперацій ЗСУ / Командування ССО ЗСУ

      Сили спеціальних операцій ЗСУ планують через 3-4 роки інтегруватися в систему колективної безпеки НАТО. Саме тому в найближчі роки ССО хочуть повністю відмовитися від радянського озброєння та амуніції.

      "Для цього на черзі – сертифікація наступних підрозділів спеціального призначення, які плануємо провести протягом 3-4 років", – додав командувач ССО Ігор Луньов, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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      Відповідаючи на питання, чи відмовляться ССО до 2025 року від радянського озброєння і амуніції, командувач ССО запевнив, що це станеться навіть раніше.

      Чим займаються Сили спецоперацій? Окремий рід сил ЗСУ, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій. Там працюють спеціально навчені фахівці, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, інколи політично чутливих операцій, що проводить командування ССО.

      Типові завдання ССО:

      • рейди та сучасні бойові дії;
      • психологічні операції (Psy-Ops);
      • здобуття розвідувальної інформації за лінією фронту;
      • робота "цивільної адміністрації" (залучення на свій бік населення);
      • створення агентурних мереж;
      • навчання іноземних армій, поліційних і безпекових сил (так зване примноження сили);
      • пошук, евакуація й доставка полонених, заручників;
      • медична допомога;
      • впровадження у структуру спецслужб і військових організацій задля шпигунства або знищення людей, що становлять загрозу державі (в тому числі і на території інших держав);
      • підготовка до переворотів, повалення режимів;
      • виявлення, ідентифікація та визначення цілей для власних засобів ураження;
      • антитерористичні операції.
      blog_ava
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      Теги: Новини України Збройні сили України СРСР НАТО
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