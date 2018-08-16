Сильна нічна злива затопила вулиці Києва
У столиці вночі пройшов сильний дощ з грозою, внаслідок чого значного підтоплення зазнала низка вулиць, зокрема, Хрещатик. На вулицях лежать поламані гілля та повалені дерева, вимитий бруд та сміття.
Про це повідомила спільнота "Інформатор" на своїй сторінці у Facebook.
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Зазначається, що злива з грозою у Києві розпочалася близько 3 години ночі.
Користувачі мережі написали в обговореннях на сторінці спільноти, що деякі з вулиць затопило повністю.
Посеред дороги застряг автомобіль. У воді стоїть на аварійці. Вулицю затопило повністю. Машини просто не можуть проїхати. Багато з них розвертаються та їдуть назад,
– розповідають у групі.
Дивіться відео: Хрещатик затопило
Джерело: 24 Канал
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