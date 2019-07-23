Сильна повінь накрила центр Румунії: шокуючі фото, відео

Центральні райони Румунії 22 липня після шаленої зливи накрила повінь. Через негоду затопило сотні будинків і знищені гектари врожаю.

Найсильніше від стихії постраждало селище Телмечел. Там через сильну бурю і дощ лише за 20 хвилин на вулицях утворилися річки, а припарковані автомобілі просто попливли.

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Повінь знищила міст у селищі, але найбільшої шкоди завдала сільському господарству та фермерам. Також понад 2,5 тисячі будинків залишилися без світла.

На щастя, люди відбулися лише переляком, тому постраждалих і жертв немає.

Самі місцеві жителі розповідають, що раніше ніколи не бачили настільки потужної повені. За їхніми словами, вода потрапила навіть усередину будинків.

Наслідки повені в Румунії / фото з місцевих ЗМІ

На вулицях затоплених сіл і міст наразі працюють рятувальники, а жителі затоплених районів намагаються прибрати наслідки повені.

Flash floods in Talmaciu, Sibiu, Romania this afternoon, July 22nd. pic.twitter.com/hl2MK2PnqZ — Judmir (@Judmir3) July 23, 2019