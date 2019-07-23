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      Сильна повінь накрила центр Румунії: шокуючі фото, відео

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      Центр Румунії накрила потужна повінь
      Центр Румунії накрила потужна повінь / Колаж 24 Каналу

      Центральні райони Румунії 22 липня після шаленої зливи накрила повінь. Через негоду затопило сотні будинків і знищені гектари врожаю.

      Найсильніше від стихії постраждало селище Телмечел. Там через сильну бурю і дощ лише за 20 хвилин на вулицях утворилися річки, а припарковані автомобілі просто попливли.

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      Повінь знищила міст у селищі, але найбільшої шкоди завдала сільському господарству та фермерам. Також понад 2,5 тисячі будинків залишилися без світла.

      На щастя, люди відбулися лише переляком, тому постраждалих і жертв немає.

       

      Самі місцеві жителі розповідають, що раніше ніколи не бачили настільки потужної повені. За їхніми словами, вода потрапила навіть усередину будинків.

      Наслідки повені в Румунії / фото з місцевих ЗМІ

      На вулицях затоплених сіл і міст наразі працюють рятувальники, а жителі затоплених районів намагаються прибрати наслідки повені. 

       

       

       

      blog_ava
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      23 липня
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      Теги: Румунія Стихійні лиха
      Джерело: 24 Канал
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