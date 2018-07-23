Сильна злива у Києві затопила дорогу під естакадою: фото і відео
У понеділок, 23 липня, у Києві сильна злива затопила проїжджу частину під естакадою на станції метро "Лівобережна". Через це на дорозі утворилися чималі затори.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці у Facebook.
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"Станція метро "Лівобережна" стоїть у заторі, під мостом метро все залито. Об'їжджайте", – мовиться у повідомленні.
Дивіться відео наслідків зливи у Києві:
Дивіться відео з затопленою дорогою під естакадою в Києві:
Джерело: 24 Канал
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