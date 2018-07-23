Сильна злива у Києві затопила дорогу під естакадою: фото і відео

Злива у Києві затопила проїжджу частину на "Лівобережній" / Фото з соціальних мереж

У понеділок, 23 липня, у Києві сильна злива затопила проїжджу частину під естакадою на станції метро "Лівобережна". Через це на дорозі утворилися чималі затори.