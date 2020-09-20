Силовики проти жінок: скільки затриманих на жіночому марші у Білорусі
У Мінську 19 вересня тисячі учасниць зібрались на Марш жінок. Вже близько 17:00 силовики розпочали жорсткі затримання, незважаючи на те, що більшість з тих, кого вони тягнули до автозаків, були жінками та дівчатами.
Більшість затриманих ввечері відпустили
За даними правозахисників з центру "Весна", у списках затриманих – щонайменше 390 осіб. Про це інформує видання TUT.by.
Що було насправді Масштабний Марш жінок, сутички з ОМОНівцями: ситуація в Білорусі 19 вересня – фото, відео
Більшу частину затриманих ввечері 19 вересня таки відпустили додому, перед цим знявши відбитки пальців. Проте, зазначили правозахисники, не менш ніж 18 осіб таки відправили в ізолятор на Окрестіна.
У МВС закликали учасників акцій "не розважатись"
У МВС Білорусі також відзвітувались. У пресслужбі силового відомства зазначили, що в країні за день затримали 430 осіб, з них більшість – у Мінську. 385 осіб – відпустили.
Також, традиційно, за підрахунками правоохоронців, по всій країні на 14 акцій зібрались не більше ніж 5 600 осіб. У МВС Білорусі закликали не брати участі в несанкціонованих мітингах, а також зазначили, що "деякі учасники розважаються на проїзній частині, не задумуючись, які наслідки вони створюють для інших".
Протести в Білорусі: головне
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко. Водночас за результатами незалежних екзитполів президентом Білорусі стала головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська.
- Обурені виборці вийшли на мирні демонстрації. Силовики влаштували жорстокий розгін протестів. ОМОНівці били мітингарів, застосовували проти них зброю та затримували.
- Від початку протестів 5 людей загинули, сотні були поранені. Понад 7 тисяч білорусів затримали.
- З 11 серпня у країні розпочався всенародний страйк. Працівники підприємств влаштували саботаж роботи, вимагаючи чесних виборів.
- Попри масові протести та тиск міжнародної спільноти, Лукашенко на поступки не йде.