У Мінську 19 вересня тисячі учасниць зібрались на Марш жінок. Вже близько 17:00 силовики розпочали жорсткі затримання, незважаючи на те, що більшість з тих, кого вони тягнули до автозаків, були жінками та дівчатами.

Більшість затриманих ввечері відпустили

За даними правозахисників з центру "Весна", у списках затриманих – щонайменше 390 осіб. Про це інформує видання TUT.by.

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Більшу частину затриманих ввечері 19 вересня таки відпустили додому, перед цим знявши відбитки пальців. Проте, зазначили правозахисники, не менш ніж 18 осіб таки відправили в ізолятор на Окрестіна.

У МВС закликали учасників акцій "не розважатись"

У МВС Білорусі також відзвітувались. У пресслужбі силового відомства зазначили, що в країні за день затримали 430 осіб, з них більшість – у Мінську. 385 осіб – відпустили.

Також, традиційно, за підрахунками правоохоронців, по всій країні на 14 акцій зібрались не більше ніж 5 600 осіб. У МВС Білорусі закликали не брати участі в несанкціонованих мітингах, а також зазначили, що "деякі учасники розважаються на проїзній частині, не задумуючись, які наслідки вони створюють для інших".