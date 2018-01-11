14:15
11 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Священна мета росіянина. Масштабна крадіжка в Держдумі
Вєсті Кремля
23:06, 10 січня
Вєсті.UA. Український цар Мідас. Незламний Добкін
Вєсті.UA
20:27, 10 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Сім землетрусів відбулось протягом двох годин на кордоні Ірану з Іраком

12:10, сьогодні 240 Читать новость на русском
Сім землетрусів сталось за дві години на кордоні Ірану з Іраком
Сім землетрусів сталось за дві години на кордоні Ірану з Іраком / beztabu.net

Вранці, 11 січня, на ірано-іракському кордоні жителі цих районів відчули одразу сім землетрусів, які стались протягом двох годин.

Про це повідомляє прес-служба Європейського середземноморського сейсмологічного центру (EMSC). Підземні поштовхи останнього землетрусу були зафіксовані близько 10:00 за Київським часом в 66 кілометрах від столиці Іраку Багдад.

Читайте також: Стихійні лиха, які сколихнули світ у 2017 році

Епіцентр землетрусів заліг на глибині 10 кілометрів. Магнітуда найсильнішого землетрусу склала 5,5 бала. Про потерпілих і руйнування внаслідок події наразі невідомо.

Нагадаємо, землетрус, який стався на кордоні Ірану та Іраку в листопаді 2017 року, забрав життя 530 людей. Більше семи тисяч осіб отримали поранення.

Теги: Іран Ірак Стихійні лиха Землетрус
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головний наш ворог, якому ми можемо програти – це ми самі, українці
сьогодні, 12:00 Головний наш ворог, якому ми можемо програти – це ми самі, українці
Володимир Шередега 883
сьогодні, 11:01 "Дуже погані матусі 2": Різдвяна комедія про нестерпних родичів
Юлія Ліпенцева 817
В Україні заборонили омивач скла, який становить небезпеку для здоров'я
сьогодні, 13:36 В Україні заборонили омивач скла, який становить небезпеку для здоров'я
771
сьогодні, 13:45 "Інтер" і СТБ показували радянські фільми на Новий рік: Нацрада відреагувала
867
Зниклу кілька діб тому таксистку знайшли мертвою на Черкащині, – ЗМІ
сьогодні, 12:03 Зниклу кілька діб тому таксистку знайшли мертвою на Черкащині, – ЗМІ
5262
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня 2017 , 00:03
Якою буде погода у 2018 році в Україні: річний прогноз
 9 січня , 14:53
П'яна кримчанка влаштувала дебош у літаку: роздерла стюардесі обличчя
 17 грудня 2017 , 13:14
Портников висловив неочікуване припущення, чому в Україні не встановився авторитарний режим
7 січня , 18:17
Професорка США "намахала" 12 мільйонів фанатів "Гри престолів" заради експерименту
1 серпня 2017 , 23:29
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук