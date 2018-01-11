Сім землетрусів відбулось протягом двох годин на кордоні Ірану з Іраком
12:10, сьогодні 240 Читать новость на русском
Вранці, 11 січня, на ірано-іракському кордоні жителі цих районів відчули одразу сім землетрусів, які стались протягом двох годин.
Про це повідомляє прес-служба Європейського середземноморського сейсмологічного центру (EMSC). Підземні поштовхи останнього землетрусу були зафіксовані близько 10:00 за Київським часом в 66 кілометрах від столиці Іраку Багдад.
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Епіцентр землетрусів заліг на глибині 10 кілометрів. Магнітуда найсильнішого землетрусу склала 5,5 бала. Про потерпілих і руйнування внаслідок події наразі невідомо.
Нагадаємо, землетрус, який стався на кордоні Ірану та Іраку в листопаді 2017 року, забрав життя 530 людей. Більше семи тисяч осіб отримали поранення.
Джерело: 24 Канал
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