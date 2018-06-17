Сімейний лікар перевтілив медзаклад Львівської області до невпізнаваності: пацієнти приголомшені

Молодий, амбіційний, усміхнений та професійний. Саме так на Львівщині мешканці селища Краковець характеризують свого сімейного лікаря. Львів'янин Ігор Заставний господарює у тамтешньому медзакладі всього лише три роки. Та за цей час приміщення й можливості лікувати людей змінилися до невпізнання.

Пацієнти його називають молодим лікарем. У цій амбулаторії він працює майже три роки. Приймає із четверга по суботу. Сюди Ігоря Заставного скерували за розподілом 2015 року.

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"Тут як я приїхав тільки, то було дуже страшно. І дах прибивали, щоб його вітер не зривав, і приймали пацієнтів у куртках, отут стояв п'єц, тут можна було руку запхати в вікно. Звідти дув вітер", – розповів сімейний лікар Ігор Заставний.



Ігор Заставний

Один у полі не воїн, каже Ігор. Тож за відновлення амбулаторії взялися всією командою. Виграли два мікропроекти, зробили ремонт, закупили обладнання. Коштами також допомогли місцева та районна влада. На все про все пішло майже півтора мільйона. У пріоритеті була й залишається лабораторія.

Це була наша одна з основних цілей – покращити стан лабораторії, тому що це важливо для людей і для лікарів. Щоби люди не їхали, припустимо, десь в район робити аналізи, а залишалися в нас,

– зазначив сімейний лікар Ігор Заставний.

А лікарі вже навчилися працювати на комп'ютерах, тож тепер хвацько заповнюють декларації із пацієнтами в системі E-Health. Натхнення у них – хоч відбавляй, бо, кажуть, працюють у комфортних умовах.

"Зміни дуже великі. Порівняно з тим, яка була лабораторія, яка зараз, то є небо і земля. Мій кабінет став набагато більший, був дуже маленький і взагалі був без опалення. А зараз я – "біла людина" – прокоментувала педіатр Надія Семенцуал.

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Ця амбулаторія обслуговує вісім сіл. Загалом це понад п'ять тисяч пацієнтів, з них – тисяча дітей. Щоправда, карета швидкої наразі не працює. Тож на виклики Ігор їде власною автівкою. Такий дбайливий підхід до роботи пацієнти цінують. Тричі на тиждень місцеві приходять до лікаря зі Львова: на консультації, лікування, або ж просто на розмову.

Він – то таке світло молодече, яке з'явилося в цьому колективі. Який вміє об'єднати тих людей, які хочуть прийти на допомогу. І власне пацієнти нашого містечка дуже часто чекають четверга. І називають його "молодий лікар". "А молодий є?"

– сказала пацієнтка пані Зоряна.

У серпні термін скерування Ігоря Ігоровича завершується. Втім, покидати амбулаторію в Краковці він не збирається – вже підписав декларації із двома сотнями людей.