Брудна вода за графіком: у Сімферополі запровадили жорсткий етап водопостачання
У Сімферополі запровадили найжорсткіший третій етап водопостачання. Кримчани поскаржились, що воду дають за розкладом, проте розподіляють її несправедливо. Ще одним нововведенням є те, що діжки з водою встановили на вулицях, але навіть цієї води не вистачає.
Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".
Також у випуску:
В Армянську закрили єдину лікарню: підконтрольна РФ Кримська влада перепрофілювала її.
Підконтрольні Кремлю чиновники та російські пропагандисти заявили, що Україна потерпає через перекриття Північно-Кримського каналу.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.