У Сімферополі запровадили найжорсткіший третій етап водопостачання. Кримчани поскаржились, що воду дають за розкладом, проте розподіляють її несправедливо. Ще одним нововведенням є те, що діжки з водою встановили на вулицях, але навіть цієї води не вистачає.

Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи". Також у випуску: В Армянську закрили єдину лікарню: підконтрольна РФ Кримська влада перепрофілювала її. Підконтрольні Кремлю чиновники та російські пропагандисти заявили, що Україна потерпає через перекриття Північно-Кримського каналу. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.