Символом пам'яті про загиблих бійців став сонях. На їх полях у серпні 2014 року тривали запеклі бої та саме серед цих квітів залишалися полеглі захисники. На Донеччині матері та дружини загиблих в Іловайському котлі виготовили нагрудні соняхи і у День пам'яті захисників символічні брошки передадуть військовослужбовцям на передову.

Тільки-но ворог прийшов на рідну Донеччину син Клавдії потайки вирушив воювати. Чоловік поповнив лави 92-ї механізованої бригади. А вже у серпні 2014 року безвісти зник в Іловайському котлі. Про це розповіли кореспонденти 24 каналу.

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Мати сподівалась, що він потрапив у полон. Проте згодом його тіло знайшли у Запоріжжі, де поховали невідомих бійців.



Виготовлення нагрудних соняхів / Скриншот з відео

Клавдію разом з іншими матерями та дружинами, чиї чоловіки та сини загинули під час виходу колон українських захисників неподалік Іловайська, запросили стали учасницями всеукраїнської акції "Сонях".

Наша армія зазнала найбільших втрат 29 серпня 2014 року. Саме тоді достигли соняшники, але їх неможливо було зібрати, оскільки в полях гинули захисники. Тому соняшник – це символ скорботи і пам’яті про загиблих героїв України,

– пояснила директорка Донецького навчально-методичного центру культури Наталія Армяновська.

Чоловік Олени – боєць батальйону "Донбас". Після звільнення Попасної на Луганщині його підрозділ передислокувався на Донеччину. Тоді бійці вірили, що відтіснять ворога якомога далі від східних кордонів України.

Соняхи виготовлювали із стрічок. Поміж жінок обережно працював й Ігор Лубінець – чоловік демобілізований військовий.

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"Результати цього рукоділля будуть передані бійцям. І це буде символом того, що ми пам’ятаємо їх подвиг", – додав учасник майстер-класу Ігор Лубінець.

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